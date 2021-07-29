Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair в августе запускает два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию ("Тревизо", Италия).
Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.
В частности, рейсы в Каунас будут выполняться со 2 августа по понедельникам и пятницам, а в Венецию - с 3 августа по вторникам и субботам.
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Кроме этого, с 1 августа Ryanair планирует возобновить выполнение рейсов из Львова в польский Краков (по пятницам и воскресеньям).
С 3 августа компания планирует возобновить рейсы в венгерский Будапешт (по вторникам и субботам).
С 5 августа Ryanair должна восстановить рейсы в немецкий Дюссельдорф (по понедельникам и четвергам).
Напомним, в апреле компания Ryanair представила программу полетов из Львова на летний сезон этого года, которая предусматривает выполнение 37 рейсов в неделю по 17 направлениям.
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