В частности, компания будет выполнять рейсы в Литву и Италию.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair в августе запускает два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию ("Тревизо", Италия).

Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

В частности, рейсы в Каунас будут выполняться со 2 августа по понедельникам и пятницам, а в Венецию - с 3 августа по вторникам и субботам.

Читайте такжеSkyUp в августе запустит рейсы во Францию

Кроме этого, с 1 августа Ryanair планирует возобновить выполнение рейсов из Львова в польский Краков (по пятницам и воскресеньям).

С 3 августа компания планирует возобновить рейсы в венгерский Будапешт (по вторникам и субботам).

С 5 августа Ryanair должна восстановить рейсы в немецкий Дюссельдорф (по понедельникам и четвергам).

Напомним, в апреле компания Ryanair представила программу полетов из Львова на летний сезон этого года, которая предусматривает выполнение 37 рейсов в неделю по 17 направлениям.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Павел Степанец