Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair представила программу полетов из Львова (международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого) на летний сезон этого года, которая предусматривает выполнение 37 рейсов в неделю по 17 направлениям.
Читайте такжеБюджетная "дочка" Turkish Airlines впервые откроет рейсы в УкраинуОб этом сообщила пресс-служба аэропорта «Львов» на своей странице в соцсети Facebook.
В частности, 10 новых направлений для авиакомпании включают полеты в Бари (Италия), Будапешт (Венгрия), Каунас (Литва), Неаполь (Италия), Палермо (Италия), Пизу (Италия), Познань (Польша), Турин (Италия), Венецию (Италия), Вроцлав (Польша).
Также Ryanair возобновляет четыре популярных международных рейса из Львова в британский Лондон (аэропорт «Станстед»), польские Краков и Варшаву, немецкий Дюссельдорф (аэропорт «Веце»).
Отдельно пресс-служба отметила, что авиакомпания будет выполнять еще три рейса в итальянские города Милан (аэропорт «Бергамо»), Болонья и Рим.
В марте авиакомпания Ryanair сообщила, что с 3 июля запускает два новых рейса из Украины – из Киева в Кельн (Германия) и из Одессы в Барселону (Испания).
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