Программа предусматривает выполнение 37 рейсов в неделю по 17 направлениям.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair представила программу полетов из Львова (международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого) на летний сезон этого года, которая предусматривает выполнение 37 рейсов в неделю по 17 направлениям.

Читайте такжеБюджетная "дочка" Turkish Airlines впервые откроет рейсы в УкраинуОб этом сообщила пресс-служба аэропорта «Львов» на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, 10 новых направлений для авиакомпании включают полеты в Бари (Италия), Будапешт (Венгрия), Каунас (Литва), Неаполь (Италия), Палермо (Италия), Пизу (Италия), Познань (Польша), Турин (Италия), Венецию (Италия), Вроцлав (Польша).

Также Ryanair возобновляет четыре популярных международных рейса из Львова в британский Лондон (аэропорт «Станстед»), польские Краков и Варшаву, немецкий Дюссельдорф (аэропорт «Веце»).

Отдельно пресс-служба отметила, что авиакомпания будет выполнять еще три рейса в итальянские города Милан (аэропорт «Бергамо»), Болонья и Рим.

В марте авиакомпания Ryanair сообщила, что с 3 июля запускает два новых рейса из Украины – из Киева в Кельн (Германия) и из Одессы в Барселону (Испания).

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Автор: Павел Степанец