Причина подорожание – задержки с поставками новых самолетов компанией Boeing.

Ирландский лоукостер Ryanair, как и предполагалось ранее, этим летом поднимит цены на авиабилеты в среднем на 10%.

Как пишет Express, глава Ryanair Майкл О'Лири пояснил, что из-за проблем в мировой авиационной отрасли для европейских авиакомпаний на данный момент доступно ограниченное количество самолетов.

По его словам, нехватка самолетов связана с тем, что американская компания Boeing задерживает поставку нового парка самолетов, ранее заказанного лоукостером. В результате меньше пассажиров смогут путешествовать, летом спрос будет превышать предложение, что неизбежно приведет к росту цен.

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Фактически, в этом году Ryanair сможет перевезти на 5 миллионов пассажиров меньше, чем ожидалось ранее. Первоначально Ryanair прогнозировала, что с марта 2024 года по март 2025 года она перевезет 205 миллионов пассажиров по сравнению с 183,5 миллионами пассажиров за предыдущие 12 месяцев.

"Из-за меньшего количества самолетов, возможно, нам придется сократить эти 205 миллионов до 200 миллионов пассажиров. Цифра может быть и ниже 200 миллионов, мы просто не знаем на данном этапе. Это, вероятно, означает, что наш рост в этом году будет ограничен в Европе, и я думаю, что это приведет к повышению цен на авиаперевозки по всей Европе летом 2024 года", – констатировал О'Лири.

При этом он отметил, что повышение будет меньше, чем в прошлом году, когда цены на авиабилеты авиакомпании в среднем выросли на 17%.

"Мы не думаем, что увидим такое двузначное повышение тарифов в этом году. Мы формируем наши бюджеты, исходя из повышения тарифов на 5-10%, что мне кажется вполне разумным", – добавил глава Ryanair, не исключив при этом, что цены могут и снизиться, если парк самолетов удастся пополнить.

Отмечается, что до июня 2024 года Ryanair должен был получить от Boeing 57 новых самолетов. Однако еще прошлым летом у авиапроизводителя начались проблемы. Сначала более тысячи двигателей, изготовленных Pratt and Whitney для самолетов Airbus, пришлось снять, поскольку они были признаны небезопасными.

При этом в начале 2024 года с самолетами Boeing произошло сразу несколько авиаинцидентов, из-за чего в отношении компании начались усиленные проверки. Это может привезти к задержкам поставок самолетов.

О'Лири полагает, что пострадает не только Ryanair, но и другие авиакомпании Европы, такие как Wizz Air, Lufthansa и Air France, которым придется "приостановить полеты более 20% своих самолетов А320".

Как сообщал УНИАН, ранее данные опроса Which?, проведенного среди британских пассажиров, выявили худшие и лучшие авиакомпании Европы. Ryanair оказался в тройке худших.

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