Клиенты больше всего жаловались на задержки рейсов и плохое обслуживание.

Венгерский лоукостер Wizz Air, который в прошлом году угодил в неприятный инцидент с пассажиром-украинцем, второй год подряд признали худшей авиакомпанией Европы.

Как пишет Mirror со ссылкой на данные опроса Which?, проведенного среди британцев, именно на Wizz Air поступило больше всего жалоб от пассажиров из-за задержки рейсов и плохого обслуживания.

Согласно данным Управления гражданской авиации Великобритании, в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года только 63% рейсов венгерской авиакомпании были выполнены вовремя. Около 2% ее рейсов были задержаны более чем на три часа – больше, чем у большинства конкурентов. Авиакомпания получила низкие рейтинги по всем направлениям, в том числе всего одну звезду из пяти возможных за обслуживание клиентов. Один респондент сообщил, что "невозможно связаться с авиакомпанией" по поводу отмены рейса, а другой посетовал, что Wizz Air "крайне бесполезна и не отвечает", когда им нужна помощь.

Видео дня

В свою очередь в Wizz Air раскритиковали рейтинг, заявив, что "методология опроса вводит в заблуждение, а результаты не репрезентативны" и что было опрошено недостаточно клиентов Wizz Air.

Which? опросило путешественников о полетах за последний год, проанализировав в общей сложности результаты более чем 10 тысяч рейсов. Пассажиры оценивали перевозчиков по семи критериям, включая обслуживание клиентов, соотношение цены и качества, удобство сидений, а также еду и напитки. Оценка клиентов рассчитывалась на основе общей удовлетворенности и вероятности рекомендации.

Рядом с Wizz Air оказался Ryanair, который также получил не впечатляющие результаты, всего с одной звездой за комфорт сидений, еду и напитки, а также обслуживание клиентов. В последней категории респонденты были особенно критичны: один пассажир сказал, что авиакомпания "относится к клиентам с пренебрежением", а другой сказал, что авиакомпания просто "не обслуживает клиентов". Авиакомпания также получила всего две звезды за качество посадки, чистоту салона и окружающую среду в салоне, и три звезды за соотношение цены и качества.

Замыкают пятерку худших авиакомпаний на ближнемагистральных рейсах Iberia (Испания), Vueling (Испания) и British Airways (Великобритания).

Тем временем, британская Jet2 третий год подряд занимает первое место среди ближнемагистральных авиакомпаний. Авиакомпания получила полные пять звезд за обслуживание клиентов, а также имеет один из самых низких показателей отмен в последнюю минуту среди всех авиакомпаний, участвовавших в опросе.

Рейтинг авиакомпаний Европы – от лучших к худшим

1. Jet2, Великобритания (81% удовлетворенности от клиентов).

2. Icelandair, Исландия (74%).

3. Norwegian, Норвегия (74%).

4. Turkish Airlines, Турция (73%).

5. Logan Air, Шотландия (72%).

6. Swiss, Швейцария (71%).

7. Finnair, Финляндия (68%).

8. TAP Portugal, Португалия (67%).

9. Aer Lingus, Ирландия (66%).

10. Air France, Франция (65%).

11. SAS, страны Скандинавии (64%).

12. Aegean Airlines, Греция (63%).

13. KLM, Нидерланды (62%).

14-15. EastJet, Великобритания (59%).

14-15. TUI, Великобритания/Германия (59%).

16. Air Malta, Мальта (58%).

17. Lufthansa, Германия (57%).

18. British Airways, Великобритания (56%).

19. Vueling Airlines, Испания (53%).

20. Iberia, Испания (49%).

21. Ryanair, Ирдандия (47%).

22. Wizz Air, Венгрия (44%).

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпанию Air New Zealand признали самой безопасной в мире. Что интересно, единственной европейской авиакомпанией в топ-10 стал государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.