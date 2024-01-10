Этим летом могут вырасти цены на авиабилеты из-за проблем с самолетами Boeing.

Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что после инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines было приостановлено полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9. Это окажет прямое влияние на цены авиабилетов этим летом. Об этом сообщает The Sun.

"Пропускная способность является серьезной проблемой, поэтому цены на авиабилеты, особенно в разгар лета, будут выше, поскольку в Европе будет меньше пропускной способности на короткие расстояния", - отметил О'Лири.

Также он предупредил, что бюджетной авиакомпании этим летом будет "не хватать 10 самолетов" из-за задержки с поставками их собственных самолетов Boeing. По его словам, компания должна получить 57 самолетов до конца апреля, и вероятно, удастся получить еще 50 до конца июня.

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"Так что у нас останется пять, семь, может быть, десять самолетов на пик летнего сезона в этом году", - добавил О'Лири.

Инцидент с самолетом Boeing

5 января в США во время полета пассажирский Boeing 737-9 компании Alaska Airlines "потерял" часть фюзеляжа. Из-за этого экипаж был вынужден совершить экстренную посадку. Рейс 1282 летел из Портленда в Онтэрио, штат Калифорния.

Позже после того как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты самолетов 737 MAX 9 из-за инцидента с лайнером Alaska Airlines акции компании Boeing упали на 8,7%. Таким образом производитель может потерять миллиарды долларов.

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