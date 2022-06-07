В прошлые выходные более 400 поездов были переполнены желающими воспользоваться акцией, а многим пассажирам вовсе пришлось отказаться от поездки.

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn на лето 2022 года ввел проездные билеты на поезда по специальному тарифу всего 9 евро в месяц.

Как сообщается на сайте DB, обладатели таких проездных смогут в течение месяца безлимитно ездить на локальных и региональных поездах, а также в общественном транспорте по всей Германии.

Таким образом в стране решили побудить население активнее путешествовать по стране поездами.

В то же время перевозчик предупредил, что из-за введения 9-Euro-Ticket в отдельные дни, в частности, в выходные и праздничные, может наблюдаться повышенный спрос на поезда, особенно на популярных туристических направления.

Впрочем, очевидно организаторы акции не до конца учли склонность немцев к экономии, а потому первые выходные лета отметились небывалыми давками в поездах. И это не смотря на то, что в преддверии праздничных выходных и из-за введения спецтарифов было увеличено количество железнодорожных составов.

Как пишет Der Spiegel, в прошлые выходные более 400 поездов были переполнены желающими воспользоваться акцией, а многим пассажирам вовсе пришлось отказаться от поездки. При этом многие пассажиры не смогли взять с собой в вагоны габаритные вещи, в частности, велосипеды.

Представители перевозчика отметили, что получили около 700 жалоб от недовольных пассажиров, также имели место словесные стычки между желающими уехать. Впрочем, как утверждают в DB, до драк все же не дошло.

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 июня 2022 года ряд стран Европы частично отменили бесплатный проезд для украинцев на общественном транспорте. В частности, речь идет о Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.