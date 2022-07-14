К таким мерам власти страны решили прибегнуть в условиях энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе.

В Испании на фоне энергетического кризиса с 1 сентября 2022 года пассажиры смогут бесплатно ездить на различных поездах национальной сети Renfe.

Об этом пишет CNN.

Как пояснил, премьер-министр Испании Педро Санчес, что с 1 сентября до конца 2022 года билеты на поезда, обслуживаемые общественными службами сети Cercanías, Rodalies и Media Distance (поездки местной и средней дальность), будут бесплатными.

При этом уточняется, что предложение не распространяется на билеты в один конец или на дальние поездки. Бесплатные билеты будут рассчитаны минимум на 10 поездок "туда и обратно".

К таким мерам власти страны решили прибегнуть в условиях энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе.

"Эта мера поощряет максимальное использование этого вида общественного транспорта, чтобы гарантировать необходимые ежедневные поездки на работу безопасным, надежным, удобным, экономичным и экологичным транспортным средством в условиях чрезвычайных обстоятельств неуклонного роста цен на энергию и топливо", – говорится в сообщении министерства транспорта Испании.

О программе Renfe было объявлено вскоре после того, как правительство Испании обязалось снизить на 50% плату за общественный транспорт для государственного транспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее с подобными целями в Германии запустили проездные на месяц стоимостью 9 евро, которые можно использовать в местном и региональном транспорте по всей стране. Впрочем, в первые дни акция вызвала давки в общественном транспорте, позже ситуация была урегулирована.

Тем временем в Австрии еще в конце 2021 года ввели "климатические билеты" со значительной скидкой, действительный на всех видах общественного транспорта страны, с целью побудить людей оставлять свои машины дома. Klimaticket на год стоит 1095 евро, что составляет около 3,50 долларов в день.