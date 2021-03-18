«Укрзализныця» продлила курсирование скоростного поезда «Интерсити+» сообщением Киев - Славское на лето, переименовав его в «Бойкивский экспресс».

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) решила продлить курсирование скоростного поезда «Интерсити+» сообщением Киев - Славское («Лыжный экспресс») на летний сезон.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Идем навстречу развитию внутреннего туризма и вводим следование скоростного поезда «Интерсити+» №745 Киев - Славское весной и летом. Также решили переименовать этот поезд с «Лыжного экспресса» на «Бойкивский экспресс», ведь Карпаты могут дарить множество туристических и спортивных возможностей не только зимой», - цитирует пресс-служба и.о. члена правления, директора филиала "Пассажирская компания" АО «Укрзализныця» Александра Перцовского.

По его словам, также в планах компании – изучить возможность назначения скоростного поезда категории «Интерсити+» между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.

Напомним, «Укрзализныця» запустила новый скоростной поезд «Интерсити+» (№745/746) сообщением Киев - Славское с 15 декабря 2020 года.

Планы «Укрзализныци» на лето

«Укрзализныця» в летний сезон готова запустить не менее 30 поездов в популярных направлениях.

Также 17 марта 2021 года «Укрзализныця» презентовала обновленное питание в поездах «Интерсити».

Одновременно компания планирует в 2021 году увеличивать тариф на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно, начиная с марта.

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Автор: Анна Бредихина