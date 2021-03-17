В частности, «Укрзализныця» планирует запустить прямой ночной поезд из Киева в Бердянск, из Львова – до Новоалексеевки и Бердянска, из Харькова - в Одессу.

«Укрзализныця» в летний сезон готова запустить не менее 30 поездов в популярных направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Как отметил и.о.члена правления «Укрзализныци», директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, компания ожидает увеличения количества внутренних туристов, несмотря на карантин.

«Стараемся сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок могли добраться до курортных мест. Например, в Азовском направлении будут курсировать удобный ночной поезд Киев - Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова - в Одессу», – цитирует пресс-служба Перцовского.

Также «Укрзализныця» работает над созданием удобных маршрутов между городами-миллионниками, в частности, прямого сообщения между Харьковом и Днепром, Кривым Рогом и Одессой.

«Крупные промышленные и культурные центры в конце концов получат удобное железнодорожное сообщение, что пригодится как бизнесу, так и туристам», – отметил Перцовский.

В компании отметили, что сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры, организационных мер для обеспечения украинцев в железнодорожных перевозках летом.

Что этому предшествовало

«Укрзализныця» планирует в 2021 году увеличивать тариф на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно, начиная с марта.

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Автор: Анна Нагорная