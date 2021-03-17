На презентации присутствуют глава пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, председатель Гостуризма Марьяна Олеськив.

Сегодня "Укрзализныця" презентовала новые маршруты поездов и ланчбоксы в Интерсити.

Читайте такжеВ украинских пассажирских поездах может появиться Wi-FiОб этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что добавлены новые ланчбоксы, которые разделены по типу питания областей: "вкусное путешествие вниз по Днепру", "вкусное путешествие по горняцкому краю", "вкусное путешествие по долинам Закарпатья", детский, вегетарианский ланчбокс и т.д.

"Мы добавим 7 ланчбоксов, которые названием и вкусом будут привязаны к самым популярным направлениям. В продаже они будут с апреля и их можно будет купить через интернет", - рассказал руководитель клиентского сервиса и коммуникаций Александр Шевченко.

На презентации присутствуют глава пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, председатель Гостуризма Марьяна Олеськив.

Как сообщили во время мероприятия, УЗ планирует сократить время пребывания поездов в пути. Так, поезд №10/9 Киев - Мариуполь "сокращают" на 1 час на участке Днепр - Мариуполь. Теперь из Киева до Мариуполя поезд будет ехать 14:04, обратно - 13:55. Это также уменьшит цену примерно на 10%.

В планах УЗ также еще один поезд Киев - Бердянск со временем отправления в 16:15. Нынешний поезд №116 Киев - Бердянск также будет курсировать.

Кроме того, поезд №357 в направлении Рахова ускорят на 34 минуты.

№5/6 Херсон - Ужгород будет курсировать ежедневно вместо рейсов через день. Также ежедневным будет поезд №58/57 Ковель - Одесса. Во время курсирования поезда №145/146 Киев - Измаил добавляют остановку по Каролино-Бугаз.

"Поезд Интерсити Славское-Киев будут назначать на майские праздники и на лето. Возможно, назначат удобные поезда Днепр - Харьков, Кривой Рог - Одесса, Харьков - Запорожье", - сообщает наш корреспондент.

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Автор: УНИАН