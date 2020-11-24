Согласно сообщению, на пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 15 декабря запускает новый скоростной поезд «Интерсити+» (№745/746) сообщением Киев - Славское.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Укрзализныця» назначила новый поезд «Интерсити+» №745/746 Киев - Славское. Он начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат», - сказано в сообщении.

В частности, поезд №745 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16. В обратном направлении из Славского поезд №746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:57.

Согласно сообщению, на пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

Отмечается, что на указанном маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец