Теперь повышение цен на железнодорожные билеты будет проводиться ежемесячно.

В Украине с сегодняшнего дня начнут ежемесячно индексировать тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки, остававшиеся неизменными с 2018 года.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" анонсировали несколько нововведений для пассажиров

Об этом сообщает "Обозреватель".

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий отметил, что индексация пассажирских перевозок, которые убыточны для "Укрзализныци", не проводилась уже два года.

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил министр.

Как можно сэкономить на билетах

Он отметил, что можно сэкономить до 40% на покупке билетов, если делать это заранее.

По словам Криклия, сейчас подвижной состав "Укрзализныци" "в не очень хорошем состоянии". В течение 30 лет он не обновлялся. До конца этого года планируют обновить до ста вагонов на украинской железной дороге, отметил Криклий и добавил, что на нынешний год также запланировано обновление станций и остановок поездов.

Что этому предшествовало

Компания "Укрзализныця" в партнерстве с Visa и Middleware Inc. планирует запустить чатбот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Отмечают, что чатбот запустят на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Также "Укрзализныця" рассматривает возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН