Одни предметы гардероба не следует надевать из соображений безопасности, а другие – чтобы не нанести вред здоровью.

Эксперты определили шесть предметов гардероба, которые никогда не следует носить, отправляясь в путешествие на самолете, какими бы удобными они не казались на первый взгляд.

Как пишет The Sun, некоторые виды одежды даже могут подвергнуть путешественников риску.

Шесть вещей, которые никогда не следует носить в самолете

1. Шорты. Как пояснил пользователь TikTok Томми Чимато, избегать брюк, заканчивающихся выше колена, необходимо потому, что кресла в самолетах не чистятся регулярно.

Видео дня

"Никогда не знаешь, насколько здесь будет чисто, поэтому, если у вас есть штаны, на вас будет меньше микробов", – отметил он.

2. Обтягивающая одежда. Стюардесса Андреа Фишбах предупреждает, что все, что слишком плотно прилегает к коже, может вызвать спазмы, отеки и боль в дальнейшем.

"Очень важно иметь возможность немного подвигаться в кресле – я знаю, это очень сложно – и поддерживать кровообращение... Вздутие живота – серьезная проблема даже для бортпроводников, поэтому наденьте на талию что-нибудь удобное, например, на резинке", – поделилась советом она.

3. Высокие каблуки. Андреа также не советует носить высокие каблуки при авиаперелетах, главным образом, из соображений безопасности, а также из соображений практичности при пересадках в аэропортах.

"Если будет эвакуация и потребуется воспользоваться надувными горками, вам придется снять высокие каблуки, так как они могут их проколоть", – пояснила бортпроводница.

4. Леггинсы. Эксперт по авиации Кристина Негрони рассказала, что обтягивающие синтетические лосины могут привести к фатальным последствиям, если в салоне самолета возникнет пожар.

"Сейчас все носят штаны для йоги в самолетах, но я избегаю любых искусственных волокон, потому что они с большей вероятностью загорятся и прилипнут к вам в случае пожара. Я бы посоветовала носить одежду из хлопка или других натуральных тканей", – отметила она.

5. Шлепанцы. Как и туфли на каблуках, открытые шлепки будут абсолютно неудобными в случае чрезвычайных ситуций, отмечает авиационный аналитик CNN Мэри Скьяво.

"Я вижу, как люди садятся в самолет в шлепанцах, и я думаю, что если вам придется встать и бежать, а вы упадете или не сможете бежать, вы не только поранитесь сами, вы навредите десяткам других людей на этом самолете", – пояснила эексперт.

6. Джинсы. Стюардесса Кэти Эллен отметила, что джинсов лучше избегать потому, что в воздухе у вас могут опухнуть ноги и живот.

"Вы можете начать день с плоским животом, а к тому времени, когда вы достигнете пункта назначения, у вас уже будет опухший кишечник", – рассказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал о гламурных путешествиях Condé Nast Traveler назвал виды обуви, которую ни в коем случае нельзя надевать в самолет, ведь это может быть не только неудобно, но и опасно. А также предложил достойные альтернативы этому.

При этом эксперты по путешествиям также предупредили, что женщины рискуют быть остановлены для дополнительного осмотра при прохождении проверки на безопасность в аэропорту, если на них будет надет бюстгальтер с металлосодержащими косточками.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.