Когда в Барселоне и Венеции не знают, как избавиться от толп туристов, все больше людей смотрят в сторону до сих пор пустующих туристических направлений.

Из-за глобального потепления все большую популярность набирают "прохладные" туристические направления, в частности на севере Европы. Потенциальным хитом следующего года может стать маленький остров Диско (или Кекертарсуак), лежащий у западного побережья Гренландии.

Как пишет The Mirror, крошечный остров может похвастаться потрясающими видами и стадами китов в окружающих водах. В частности, путешественников здесь ждут живописные фьорды, долины и уникальные базальтовые горы.

Население острова Диско составляло примерно 850 человек в 2023 году - это примерно на четверть меньше, чем 30 лет назад. Однако он довольно большой, его площадь составляет 8578 квадратных километров (это чуть больше площади Черновицкой области). Это делает его вторым по величине островом Гренландии после главного острова и одним из 100 крупнейших островов мира.

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С недавних пор остров Диско был включен в список лучших "не горячих" туристических направлений мира по версии Intrepid Travel. То есть таких, которые очень интересны, но до сих пор были обделены вниманием туристов.

В 2025 году Intrepid будет предлагать туристам экспедицию на остров к поселениям, которые редко посещают туристы. В частности им будут предлагать походы к леднику Лингемарк, одной из самых удивительных достопримечательностей острова. Главное поселение, Кекертарсуак, позволяет заглянуть в культуру и историю гренландского региона с его красочными домами и местным музеем, расположенным в церкви XIX века. Желающим также предложат морские прогулки и угощение местными деликатесами, такими как палтус и овцебык.

Сейчас Гренландия как раз активно ищет пути привлечения большего количества путешественников. Сейчас большинство туристов посещают регион на круизных лайнерах, проплывающих мимо ее эпических арктических пейзажей. Однако эти поездки не приносят экономической выгоды местным общинам. Остров Диско может положить начало изменениям в этом.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, на Земле насчитывается более 100 миллионов озер, однако некоторые из них особенно привлекают туристов, желающих полюбоваться невероятными пейзажами. Среди них - озеро Комо в Италии, где уже задумываются над тем, чтобы ввести плату за вход для туристов.

Также мы рассказывали о лучших городах и странах мира для посещения в 2024 году по версии самих туристов. Как ни странно, лучшей страной в мире для путешественников было названо Португалию.

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