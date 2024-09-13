И это не мегапопулярное озеро Комо в Италии.

На Земле насчитывается более 100 миллионов озер, однако некоторые из них особенно привлекают туристов, желающих полюбоваться невероятными пейзажами. Среди них – озеро Комо в Италии, где уже задумываются над тем, чтобы ввести плату за вход для туристов.

Впрочем, согласно свежему исследованию, которое цитирует издание Time Out, это не самое живописное озеро мира. Вместо него рейтинг возглавляет озеро Тахо, расположенное на границе американских штатов Калифорния и Невада. В районе озера находится ряд высокогорных лыжных курортов и зон отдыха. Оно является вторым по глубине озером в США и одиннадцатым в мире.

Вторая строчка досталась Боденскому озеру, находящемуся в Предальпах на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Упомянутое выше озеро Комо в Италии замкнуло тройку самых красивых в мире.

Видео дня

10 самых живописных озер в мире

1. Озеро Тахо, США

2. Боденское озеро, Германия/Австрия/Швейцария

3. Озеро Комо, Италия

4. Озеро Гарда, Италия

5. Озеро Луиза, Канада

6. Озеро Верхнее, США

7. Западное озеро, Китай

8. Озеро Лох-Ломонд, Шотландия

9. Озеро Лох-Несс, Шотландия

10. Озеро Брайес, Италия

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие недооцененные пешеходные маршруты в горах Европы. Возглавила рейтинг тропа Лейгавегур в Исландии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.