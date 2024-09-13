По данным нового исследования, лучшей страной в мире для путешественников была названа Португалия.

Международное туристическое агентство Flight Centre проанализировало ответы более 170 тысяч путешественников из Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Канады и Великобритании, чтобы определить по 10 стран и городов с самым высоким рейтингом в этом году.

По данным нового исследования, лучшей страной в мире для путешественников была названа Португалия, общий уровень удовлетворенности путешественников которой составил 94%, в то время как Острова Кука в южной части Тихого океана, заняли второе место с уровнем удовлетворенности в 93%, пишет The Daily Mail.

10 лучших стран мира для отдыха в 2024 году

1. Португалия

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2. Острова Кука

3. Австралия

4. Япония

5. Испания

6. Сингапур

7. Греция

8. Ирландия

9. Турция

10. Вьетнам

В рейтинге городов первое место занял Перт – столица Западной Австралии, а столица Квинсленда – город Брисбен на противоположной стороне Австралии занял второе место. Квинстаун на юго-западе Южного острова Новой Зеландии занял третье место.

10 лучших городов мира для отдыха в 2024 году

1. Перт (Австралия)

2. Брисбен (Австралия)

3. Квинстаун (Новая Зеландия)

4. Токио (Япония)

5. Крайстчерч (Новая Зеландия)

6. Раротонга (острова Кука)

7. Барселона (Испания)

8. Мельбурн (Австралия)

9. Рим (Италия)

10. Ванкувер (Канада)

Как сообщал УНИАН, ранее сразу несколько городов Португалии, на фоне рисков чрезмерного туризма, решили поднять туристические налоги, в том числе, Лиссабон, Порту и популярный регион Алгарве.

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