В лидерах рейтинга оказались Австралия и Италия.

Австралию признали самой желанной страной мира среди туристов для посещения в 2025 году, тогда как в Европе путешественников больше всего интересует Италия. Причем последня и без этого уже не справляется с потоками туристов.

Чтобы определить победителей рейтинга, журнал о путешествиях Wanderlust опросил 168 тысяч путешественников со всего мира.

Как отмечают авторы исследования, в третий раз за четыре года читатели проголосовали за Австралию как за самую желанную страну в мире. Одновременно они указали на резкий рост за последние годы количества доступных культурных туров и мероприятий, организованных аборигенами.

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"Они открыли новые способы увидеть эту древнюю землю, от изучения корней таких знаковых городов, как Сидней, до погружения в красную пустыню Северной территории и ее 65 000-летней культуры. Путешественники также все чаще открывают для себя самые дальние уголки Австралии, отправляясь на запад, чтобы найти китовых акул, черепах и мант рифа Нингалу, или сбегая на наполненный дикой природой остров Кенгуру или Тасманию, где можно встретить знаковых существ, бродящих в их естественной среде обитания", – говорится в отчете.

10 самых желанных среди туристов стран в мире

Австралия Канада Япония США Новая Зеландия Коста-Рика Южная Африка Бразилия Южная Корея Перу

Тем временем, родина древних сокровищ и знаменитой кухни Италия была названа читателями Wanderlust самой желанной страной в Европе.

"Хотя такие знаменитые места, как Флоренция, Венеция и побережье Амальфи, могут привлекать толпы, настоящее очарование Италии заключается в ее менее посещаемых объектах и ​​городах, включенных в список ЮНЕСКО", – отмечают авторы исследования.

В частности, они советуют обратить внимание на такие города, как Болонья с ее историческим университетом и знаменитой пастой, и Триест с его австро-венгерским колоритом, а также регион Апулия, чтобы посмотреть на традиционные хижины трулло, и пещерный город Матера в регионе Базиликате на юге страны.

10 самых желанных среди туристов стран в Европе

Италия Хорватия Франция Испания Греция Германия Турция Австрия Исландия Португалия

В то же время, среди городов мира опрошенные туристы больше всего хотели бы побывать в Токио (Япония), а Европы – в Мадриде (Испания).

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали 15 мест на планете, куда не стоит ехать в 2025 году.

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