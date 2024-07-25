Виттиер был построен, как военная база, но сейчас это просто небольшой городок с одним единственным жилым домом на 14 этажей.

На Аляске, примерно в 120 километрах от Анкориджа, лежит небольшой городок Виттиер. И он является уникальным в своем роде сразу по двум признакам: если не считать морского порта, с остальным миром его соединяет только одна дорога в тоннеле под горой, а все население городка живет в одной-единственной многоэтажке.

YouTube-блогер Nomadic Introvert посетила Виттиер, который находится в самом сердце дикой природы Аляски, и рассказала о впечатлениях от этого необычного места.

"[Виттиер] - один из самых изолированных городов Америки. Есть один путь внутрь и один выход, и это через туннель. Этот город настолько уникален... [потому что] большинство [людей] живет под одной крышей и в одном здании. В этом здании есть почта, продуктовый магазин, школа... прачечная... жильё, конечно. Там есть все [поэтому] буквально нет причин покидать здание", - рассказывает блогерша.

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Еще во время Второй мировой войны этот город построили, как базу армии США для поддержки операций на Тихом океане. После войны здесь возвели и 14-этажную казарму. В 1970-х военные ушли, и база превратилась в обычный город. Но с одним единственным жилым домом - бывшей казармой.

Чтобы попасть в Виттиер, нужно проехать через автомобильно-железнодорожный тоннель длиной 2,5 мили - самый длинный в Северной Америке.

В городе, по словам самих жителей, сегодня проживает примерно 120-150 человек - почти все в той самой многоэтажке. Лишь несколько человек живут в частных домиках.

Туристам позволяют осмотреть только первый уровень 14-этажного жилого комплекса, тогда как остальные этажи доступны исключительно его жителям.

Виттиер имеет уникальную мелкомасштабную экономику, на которую сильно повлияли его география и история. Заработки горожан вращаются вокруг туризма и транспортных услуг. Город является популярной остановкой для круизных кораблей, которые исследуют залив Принца Уильяма, привозя посетителей, которые поддерживают местные предприятия, покупая здесь сувениры и продукты. Кроме того, захватывающее природное окружение Виттиера, включая ледник Портедж и национальный лес Чугач, привлекает искателей приключений, интересующихся рыбалкой, каякингом и наблюдением за дикой природой.

Несмотря на изолированность от остального мира на суше, город имеет небольшой порт, который достался ему от военных. В силу географических особенностей Аляски, порт оказался удобным перевалочным пунктом для многих грузов, следующих в Анкоридж или из него. Также на въезде в город есть маленький аэропорт.

Интересно, что кроме жилой 14-этажки в городе есть заброшенное здание Бакнера - еще одна казарма, которой так и не нашлось применения.

"Согласно информации в Интернете... они никогда не разрушали это здание [и] они никогда не превращали его в жилье, потому что оно полное асбеста", - рассказывает блогер, осматривая здание.

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