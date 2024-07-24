Если прихоти Барселоны и Венеции вам надоели, пора обратить внимание на городки, не испорченные туристическим бумом.

Туристическая привлекательность Европы неоспорима благодаря ее богатому сочетанию культур, исторических памятников и живописных ландшафтов. Такие направления, как Париж, Рим и Барселона, часто занимают первое место в списке каждого путешественника. Однако тревел-журналистка, автор Lonely Planet и ведущая подкаста Travel Goals Портия Джонс, которая объездила 35 стран Европы, рассказала о 9 лучших местах, где ваши впечатления не испортят толпы туристов.

"Чем больше я путешествую по Европе, тем больше ценю чуть менее известные города, курортные городки и крошечные деревни, где можно спрятаться от толпы и высоких цен", - говорит Портия Джонс.

Поскольку такие туристические центры как Барселона и Венеция уже целенаправленно втыкают палки в колеса туристам, самое время обратить внимание на мало ходовые туристические тропы.

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Сараево, Босния и Герцеговина

Захватывающая и очень недооцененная столица Боснии и Герцеговины, Сараево, имеет четкую атмосферу Востока и Запада с длинной сложной историей, австро-венгерской архитектурой и интригующими музеями.

Начните свой визит с Башчаршии, старого базара и культурного центра Сараево. Здесь на узких улочках, вымощенных брусчаткой, расположены небольшие магазины, где продают изделия традиционных ремесел, ювелирные изделия и вкусные местные деликатесы. Не пропустите попробовать знаменитый чевапи: колбаски из фарша на гриле, поданные с хлебом.

Посещение Сараево было бы неполным без посещения Музея Сараевского тоннеля. Этот объект дает определенное представление о недавнем прошлом города во время боснийской войны, обеспечивая более глубокое понимание стойкости и сложной истории его людей.

Летоянни, Сицилия

Римские руины, скалистые пляжи и находки для гурманов - на залитой солнцем Сицилии, крупнейшем острове Италии, есть много интересного. Расположенная в самом сердце Средиземноморья, Сицилия имеет историю, культуру и диалект, которые отличаются от материковой Италии.

Очаровательный приморский город Летоянни, расположенный на живописном побережье Сицилии, предлагает спокойный отдых от туристических районов, таких как Таормина. Здесь вы найдете длинные пляжи с кристально чистой водой и прокат шезлонгов.

Прогуляйтесь вдоль набережной, обсаженной пальмами, отелями, ресторанами и кафе, и наслаждайтесь прекрасным видом на Ионическое море. Чтобы попробовать настоящую сицилийскую кухню, пообедайте в местной траттории, где можно полакомиться свежими морепродуктами, пастой алла Норма и канноли.

Летоянни также является отличной отправной точкой для знакомства с близлежащими достопримечательностями. Совершите короткую поездку в Таормину, чтобы посетить древнегреческий театр, или отправляйтесь в эпическое путешествие на Этну, самый высокий и самый активный вулкан Европы.

Любляна, Словения

Столица Словении является одним из самых зеленых городов Европы и является убежищем под открытым небом с уличными кафе, уличной едой и красивыми парками.

Сердце Любляны бьется в волшебном Старом городе, где мощеные улочки вьются мимо барочных фасадов, оригинальных кафе и оживленных рынков.

Знаковый Тройной мост, гармоничное сочетание архитектуры и инженерии, является свидетельством единства города.

Волшебная река Любляница протекает через сердце города, вдоль которого расположены кафе и рестораны, где можно насладиться трапезой или кофе под открытым небом.

Исследуйте средневековый Люблянский замок, расположенный на холме с видом на город. Из замка открывается панорамный вид и можно заглянуть в историю города. Оживленный Центральный рынок - еще одно место, которое стоит посетить, где можно попробовать местные продукты, сыры и традиционные словенские блюда.

Эйндховен, Нидерланды

Этот голландский город известен своим инновационным духом и мастерством дизайна. В то время как Амстердам часто привлекает основное внимание туристов, Эйндховен предлагает освежающую альтернативу с его современной художественной сценой, ультрасовременным дизайном, а также ориентированным на дизайн искусством и культурой.

Город является домом для знаменитой Голландской недели дизайна, которая привлекает дизайнеров и энтузиастов со всего мира. Даже если вы не сможете посетить его во время фестиваля, наследие дизайна Эйндховена заметно круглый год.

Исследуйте район Strijp-S, бывший промышленный район, который превратился в творческий мини-город на месте бывшего имения Philips. Отремонтированный участок состоит из складов и исторических зданий, которые были переделаны в уникальное сочетание жилых, рабочих и творческих пространств.

Это захватывающий центр для экспатов и местных хипстеров, где можно отдохнуть, творить и наслаждаться в динамичном промышленном районе с кафе, барами и бутиками.

Остановитесь в стильном отеле Kazerne для бутик-отдыха в городе. Отель расположен в бывших военных казармах и промышленном складе. К услугам гостей общий лаундж, терраса и ресторан.

Тампере, Финляндия

Чтобы оздоровиться без толпы, отправляйтесь в Тампере, мировую столицу саун. Тампере, расположенное между двумя большими озерами, является живописным финским городом, который сочетает природную красоту с богатым промышленным наследием.

Это фантастическое место для тех, кто хочет почувствовать уникальную культуру Финляндии за пределами оживленной столицы Хельсинки.

Тампере - одно из лучших мест для знакомства с культурой финской сауны, которая считается одним из важнейших краеугольных камней идентичности страны. В 2020 году ЮНЕСКО даже внесло финскую культуру саун как элемент в свой список нематериального культурного наследия.

В городе есть много общественных саун, которые можно посетить, но одной из самых любимых является Раджапортин. Построенная в 1906 году, это старейшая действующая общественная сауна Финляндии, которая почти не менялась в течение десятилетий.

Это не самая изысканная сауна, но ее тесный исторический интерьер перенесет вас в прошлое и предложит заглянуть в финские сауны и ритуалы начала 20-го века. Это одна из самых доступных саун в Тампере, с очаровательным кафе во внутреннем дворике и массажными услугами, которые доступны по запросу.

Одной из других достопримечательностей Тампере является Музейный центр Ваприйки, разнообразный комплекс с несколькими музеями, в том числе Музей естественной истории и Зал славы финского хоккея.

Котор, Черногория

Котор, прибрежный город в Черногории, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным своим красивым заливом и средневековой архитектурой, окруженный впечатляющими известняковыми скалами Орьен и Ловчен.

Несмотря на свою природную красоту, Котор остается менее людным, чем многие средиземноморские места, предлагая более спокойный опыт.

Старый город Котор - это лабиринт узких улочек, исторических зданий и очаровательных площадей. Поднимитесь на стены древнего города, чтобы увидеть невероятный вид на залив и окружающие горы.

Обязательно посетите исторический собор Святого Трифона. Этот романский собор, датированный 1166 годом, является одной из важнейших достопримечательностей Котора и содержит богатую коллекцию реликвий и фресок.

Которский залив также является главной привлекательностью, предлагая возможности для экскурсий на лодках, купания и изучения близлежащих пляжей. Посетите Голубую пещеру на полуострове Луштица, известную своими чистыми голубыми водами и природной красотой.

Мольетс-е-Маа, Франция

В то время как Мольетс-е-Маа чрезвычайно популярен в летние месяцы, вне пика сезона, этот серфингистский город пустеет, оставляя вас с пустыми пляжами.

Этот французский приморский курорт считается одним из лучших мест для серфинга в Европе, и его лучше всего посещать в конце сентября или в октябре, когда вы получите большую волну.

Для новичков есть много школ серфинга и серфинг-лагерей с крутыми, квалифицированными инструкторами, готовыми помочь вам в серфинге.

8 км велосипедных дорожек через город и к пляжам. Мольетс-е-Маа также лучше всего исследовать на двух колесах. Возьмите напрокат велосипед и попутешествуйте душистыми сосновыми лесами и вдоль полос приморских магазинов и кафе.

Забронируйте одну из шикарных вилл La Clairière aux Chevreuil для роскошного отдыха. Некоторые из этих роскошных вилл имеют частный бассейн в большом саду с террасой.

Салема, Португалия

Сонная Салема может быть последней рыбацкой деревней в Алгарве, которая избежала внимания международных туристов, которые стекаются на южное побережье Португалии, чтобы отдохнуть от солнца у моря.

Вдали от многолюдных туристических центров Албуфейры и Лагоса, Салема с ее побеленными домами, яркими виноградниками бугенвилей и узкими мощеными улочками предлагает более спокойный отдых на западе Алгарве с лазурно-голубыми водами, ресторанами морепродуктов и маленькими, но шумными коктейль-барами.

Сердцем Салемы является прекрасный пляж Прайя-да-Салема, отмеченный голубым флагом. Этот обширный участок мягкого золотистого песка, обрамленного скалистыми желтыми скалами, предлагает кристально чистую, свежую воду, идеальную для плавания, снорклинга и падбординга.

Многие частные виллы и курорты с закрытыми воротами расположены на внутренних вершинах холмов. Simply Salema имеет одни из лучших объектов на берегу океана в деревне. Они предлагают впечатляющий выбор больших, роскошных вилл с бассейнами с подогревом и открытыми зонами, что идеально подходит для семейного отдыха или группового отдыха.

Долина Уай, Великобритания

Забудьте этим летом о многолюдном Котсуолдсе в Англии и отправляйтесь в долину Уай. Эта территория необычайной природной красоты, граничащая с Англией и Уэльсом, имеет горную местность, привлекательные рыночные города, туристические тропы, горы и активный отдых на природе.

Одной из крупнейших природных достопримечательностей этого региона является река Уай. Эта извилистая река начинается в Плинлимоне в центре Уэльса и течет на юг, становится частью границы между Уэльсом и Англией и в конце концов встречается с самой длинной в Британии рекой Северн.

Это длинная и очень доступная река с множеством мест для гребли и пабов на берегу моря, что делает ее идеальным местом для катания на доске для гребли.

Наслаждайтесь прекрасным видом долины Уай, катаясь на байдарках, наблюдая за дикой природой и одновременно прекрасно тренируя основные мышцы.

Неподалеку стоит посетить Абергавенни, ориентированный на гурманов. В этом оживленном рыночном городке ежегодно проходит крупнейшее событие в календаре гурманов Великобритании - фестиваль еды Абергавенни.

В течение этого времени город оживает с инновационными продуктовыми киосками, событиями, развлечениями и демонстрациями шеф-поваров. Также есть много кафе и ресторанов для гурманов, в частности The Hardwick, Pizzorante и The Oak Room в отеле Angel.

Другие интересные материалы на тему туризма

Как писал УНИАН, на фоне того, как отдых в Греции портят погодные катаклизмы, а местные власти вводят новые налоги для туристов, люди начинают подыскивать себе альтернативные места для отпуска. Издание Travel Off Path назвало несколько бюджетных мест в Турции, которые дадут тот же "греческий" дух, но за меньшие деньги.

Также мы рассказывали, что в Италии впервые за 12 лет открывают легендарный "Путь любви". В 2012 популярную тропу на крутых скалах с захватывающим видом на Лигурийское море закрыли после масштабного оползня.

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