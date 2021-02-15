К поискам туриста присоединились волонтеры.

На Закарпатье вторые сутки продолжаются поиски лыжника, который с товарищем катался в районе горы Гемба.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Родным туристы успели сообщить, что поднялась буря, они не успели сесть на последний подъемник, а спускаясь с горы самостоятельно, заблудились. Спасатели начали поиски и в субботу вечером нашли одного из туристов. Его состояние удовлетворительное, а о товарище говорит, что они разделились.

К его поискам присоединились волонтеры, сообщает ГСЧС.

"Поисково-спасательные работы 40-летнего киевлянина, заблудившегося на склонах Гембы продолжаются. К поискам задействовано 66 человек и 13 единиц техники: 47 спасателей ГСЧС Закарпатья, Львовщины и из 2-го специального центра быстрого реагирования г. Дорогобыч. Также помогают 10 лесников и 9 волонтеров", - сказано в сообщении службы.

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Автор: Олег Давыгора