В своем заявлении комиссар ЕС не предоставила никаких подробностей о какой-либо информации, которая могла бы послужить причиной ее предупреждения.

Европа может ожидать "огромного риска террористических атак" в ближайшие дни, поскольку война между Израилем и палестинской организацией ХАМАС продолжается, предупредила комиссар по внутренним делам Европейского Союза.

По данным RFI, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон особо предупредила, что подобные нападения могут произойти во время рождественских праздников, сообщает SchengenVisaInfo.com.

"В условиях войны между Израилем и Хамасом и поляризации, которую она вызывает в нашем обществе, а также приближающегося курортного сезона существует огромный риск террористических атак в Европейском Союзе", - заявила она.

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В своем заявлении комиссар ЕС не предоставила никаких подробностей о какой-либо информации, которая могла бы послужить причиной ее предупреждения.

Йоханссон, чье задание включает вопросы безопасности и иммиграции, заявила, что Европейская комиссия выделит дополнительно 30 миллионов евро на обеспечение безопасности в уязвимых районах по всему блоку, особенно в местах, где расположены важные религиозные достопримечательности.

Теракты в Европе - детали

Предупреждение последовало за текущим расследованием французских властей относительно смертельного нападения в выходные дни возле Эйфелевой башни в Париже. Нападавший, который, как сообщается, перед нападением присягнул на верность экстремистской группировке "Исламское государство", зарезал туриста и ранил молотком еще двоих.

Ранее в этом месяце был зафиксирован еще один теракт во французском городе Арас. Мужчина, которого подозревали в исламском радикале, зарезал своего бывшего учителя и ранил еще трех человек.

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