Ожидается, что в ближайшие дни погода на европейском континенте ухудшится.

Туристам, направляющимся в Европу в декабре 2023 года, посоветовали быть осторожными из-за холодной погоды, охватившей континент в последние дни.

Декабрь начался со снегопадов во многих странах Европы. Первыми под снежный удар попали страны Восточной Европы, особенно Украина и Молдова, а дальше снегопады расширились на Польшу, Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и даже некоторые части Италии и Испании.

Тем временем, в Ирландии впервые за много лет температура опустилась ниже нуля, местами фиксировался гололед и даже снег.

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Более того, ожидается, что в ближайшие дни погода на европейском континенте ухудшится. Также снегопады ожидаются в США, сообщает SchengenVisaInfo.

В целом синоптики прогнозируют, что зима в этом году каждый месяц будет проходить по-разному, но на европейском континенте и на востоке Соединенных Штатов следует ожидать одни из самых низких температур.

Одновременно прогнозируется, что холодная погода не будет держаться в течение всего месяца – Европу будет "морозить" волнами. В частности, холодные температуры могут ворваться в Западную и Центральную Европу под конец декабря.

С другой стороны, в некоторых странах, в том числе в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Турции и на Балканах даже порой будет теплее, чем обычно.

Чем опасны холода в Европе для туристов

В первую очередь туристам, приезжающим в Европу в декабре, придется позаботиться о более теплое одежде, чтобы не простудиться. Для этого, возможно, придется докупить дополнительный багаж, ведь в ручную кладь уместить все теплые вещи будет сложно.

Также стоит серьезнее относиться к туристической страховке, ведь зимой гораздо больше шансов простудиться или травмироваться, например, поскользнувшись на льду.

Кроме того, из-за снегопадов возможны перебои с транспортным сообщением. Например, еще на выходных в Германии произошел настоящий транспортный коллапс как на железной дороге, так и в аэропортах, обернувшийся задержками или отменами рейсов.

Так, аэропорт Мюнхена временно приостановил полеты утром 5 декабря из-за ледяного дождя: все рейсы были либо отменены, либо отложены с 6 утра до полудня. При этом аэропорт предупредил, что на многие рейсы, запланированные до конца дня, также могут повлиять суровые погодные условия, пишет The Independent.

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