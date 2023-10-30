В Афинах в третьем квартале 2023 года количество въездных туристов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.

В некоторых популярных городах Европы количество иностранных туристов во второй половине 2023 года превысило уровни до пандемии коронавируса.

Согласно последнему отчету барометра CityDNA, основанному на данных ForwardKeys о продаже авиабилетов, европейский сектор путешествий и туризма демонстрирует многообещающий рост в 2023 году. При этом ожидается, что южноевропейские направления продолжат лидировать в рейтингах по восстановлению экономики.

В частности, аналитики представили уже зафиксированные данные за третий квартал 2023 года и прогнозируемые данные за четвертый квартал 2023 года, основанные на количестве бронирований на октябрь-декабрь.

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Лидером рейтинга за июль-сентябрь 2023 года стала греческая столица Афины, где в третьем квартале количество въездных туристов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. В октябре-декабре Афинам прогнозируют рост туризма на 13% по сравнению с 2019 годом.

В то же время ожидается, что в четвертом квартале Афины с первого места сместит португальский Лиссабон, занявший в третьем квартале вторую строчку – ему также прогнозируют рост числа въездных туристов на 13% по сравнению с показателями до Covid 19.

Замкнул тройку лидеров испанский Мадрид – если в третьем квартале он еще уходил в минус по сравнению с доковидными временами, то в четвертом квартале прогнозируется рост на 9%.

"Вместимость международных рейсов в Европу почти достигла допандемического уровня в третьем квартале и имеет тенденцию к росту в преддверии четвертого квартала – это столь необходимый стимул для возобновления путешествий по Европе", – пояснил представитель ForwardKeys Оливье Понти.

При этом он прогнозирует, что рост продолжится и в 2024 году.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet представил ежегодный список локаций по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

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