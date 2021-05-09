По словам Меркель, по мере снижения уровня заражения ограничения в Германии будут отменены, и так будет по всей Европе.

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на то, что люди, которые не успели сделать прививку от коронавируса, смогут посетить страны Европейского Союза этим летом.

Об этом сообщает The Local.

"Учитывая, какие низкие уровни заражения уже есть в некоторых странах ЕС, таких как Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе в целом то, что было возможно прошлым летом", - заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что возможность поехать туристам в Европу "конечно" применима и к тем, кто не вакцинирован.

"Я пока не могу назвать день, когда это произойдет", - сказала она.

По словам Меркель, по мере снижения уровня заражения ограничения в Германии будут отменены.

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"Надеюсь, что так будет со всей Европой", - добавила канцлер.

В связи с тем, что почти во всех странах ЕС уровень заболеваемости был ниже 50 на 100 000 жителей в течение большей части прошлого лета, на поездки внутри блока накладывались очень незначительные ограничения.

Канцлер добавила, что лидеры ЕС на неформальном саммите в Порту обсуждали цифровые сертификаты о вакцинации - так называемый "зеленый сертификат". И у стран все еще остаются нерешенными вопросы, касающиеся взаимного признания вакцин, которые не лицензированы в ЕС.

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Автор: Денис Прядко