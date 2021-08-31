Россиянка с семьей приехала в Крым и осталась недовольной.

Приезжая россиянка рассказала о невыносимом отдыхе в оккупированном РФ Крыму.

Впечатлениями женщина поделилась в блоге Яндекс: Дзен "Крым. Только кушать и плакать".

Туристка вместе с другими согражданами отдыхала в популярном Тарханкут.

"Людей на мыс везут целыми автобусами. Конечно, люди, преодолев немаленькое расстояние до побережья западного Крыма, хотят есть. Но выбора нет, просто у побережья в людном месте открыто одно кафе, у которого нет конкуренции", – рассказала женщина.

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"Обидно стало за себя и за своих соотечественников, которые приехали сюда на отдых. Мы, как и все, увидев полные чаны еды, зашли на огонек. Взяли меню – а там цены конские: шурпа стоит, как в ресторане, – 300 рублей за порцию. Плов – 300 рублей. Рис и один кусочек жесткого мяса дочка так и не смогла съесть, поела немного риса", – уточнила россиянка.

Овощная нарезка за 200 рублей, жалуется женщина, вся осталась на тарелке. За обед россияне отдали 1310 рублей.

"Если честно, я таких цен не видела даже в очень хороших кафе Крыма и Краснодарского края", – написала туристка.

Женщина добавила, что ее соотечественники пожадничали отдавать такие деньги за еду "и взяли всего по минимуму". Гражданка РФ подчеркнула, что некоторые российские семьи экономят весь год, чтобы отдохнуть на оккупированном полуострове.

"И вот, Крым я очень люблю, но не такой", – обиженно ответила россиянка.

Ранее жители оккупированного Россией Крыма были раздражены приезжими отдыхающими. А 2 августа в сети опубликовали видео перепалки крымчанина с приезжим россиянином.

Автор: Иван Бойко