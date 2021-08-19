Крымчанам не нравится любимая фраза российских пропагандистов про "Крым-наш".

Жители оккупированного Россией Крыма раздражены приезжими отдыхающими.

Об этом говорится в отзывах россиянина в личном блоге на "Яндекс.Дзэн".

Прежде всего, крымчанам не нравится любимая фраза российских пропагандистов про "Крым-наш".

"Вообще-то, Крым – наш, говорят они, а все остальные в Крыму – это гости. Из – за того, что не все отдыхающие это понимают, некоторые из них ведут себя, как у себя дома, а это очень раздражает", – пересказывает слова местных россиянин.

Читайте также"Голышом проводил обряды с труселями": в Одессе задержан мужчина, "отжигавший" у памятника (видео)Из-за наплыва россиян на оккупированном полуострове выросли цены также и для местных жителей. Подконтрольные Кремлю оккупационные власти регулировкой цен, чтобы местные не переплачивали, не заботится.

Кроме того, крымчанам не нравится жлобство приезжих.

"Мол, когда российский турист отдыхает в какой-то Турции или Египте, то чаевые оставляет", – пишет россиянин. А в Крыму, жалуются жители полуострова, почему-то жлобствует.

Россиян также не любят за мусор на пляжах. При этом самих туристов грязь не смущает.

Ранее в сети опубликовали видео перепалки крымчанина с приезжим русским.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко