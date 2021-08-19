Жители оккупированного Россией Крыма раздражены приезжими отдыхающими.
Об этом говорится в отзывах россиянина в личном блоге на "Яндекс.Дзэн".
Прежде всего, крымчанам не нравится любимая фраза российских пропагандистов про "Крым-наш".
"Вообще-то, Крым – наш, говорят они, а все остальные в Крыму – это гости. Из – за того, что не все отдыхающие это понимают, некоторые из них ведут себя, как у себя дома, а это очень раздражает", – пересказывает слова местных россиянин.
Читайте также"Голышом проводил обряды с труселями": в Одессе задержан мужчина, "отжигавший" у памятника (видео)Из-за наплыва россиян на оккупированном полуострове выросли цены также и для местных жителей. Подконтрольные Кремлю оккупационные власти регулировкой цен, чтобы местные не переплачивали, не заботится.
Кроме того, крымчанам не нравится жлобство приезжих.
"Мол, когда российский турист отдыхает в какой-то Турции или Египте, то чаевые оставляет", – пишет россиянин. А в Крыму, жалуются жители полуострова, почему-то жлобствует.
Россиян также не любят за мусор на пляжах. При этом самих туристов грязь не смущает.
Ранее в сети опубликовали видео перепалки крымчанина с приезжим русским.
Вас также могут заинтересовать новости
- Беленюк рассказал о предложении выступать за "сборную Крыма" (видео)
- "Санкции? Х*янкции!": известный белорусский ведущий сравнил Россию с большим тупым пьяным "долбо**бом"
- "Крым 2005 года": украинский телеведущий пожаловался на отдых в Греции
- Украинцы на коленях и российские флаги: художник попал в СБУ из-за инсталляции (фото)