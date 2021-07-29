Туристы массово жалуются на отсутствие нормальной инфраструктуры на полуострове, высокие цены и плохие условия в отелях.

В разгар туристического сезона 2021 цены на отдых в оккупированном Крыму взлетели до крайне небывалых высот. Но сразу после потопа на аннексированном полуострове количество отдыхающих заметно убавилось.

Об этом говорится в сюжете ICTV, опубликованном на YouTube-канале.

Так, из-за схода селевых потоков после сильных ливней произошло загрязнение воды в море, людям запретили купаться на ялтинских пляжах. Плюс ко всему, РФ возобновила авиасообщение с Турцией, и многие россияне сделали выбор не в пользу "крымнаш", а в пользу турецкого сервиса.

Читайте такжеНазваны самые популярные аэропорты в Украине по итогам 2020 года"Для тех жителей "великой и духовной страны", которые все-таки отправились в отпуск на аннексированный полуостров, отдых здесь стал настоящим открытием: мобильный оператор включил роуминг, так что интернет стоит недешево, чтобы обзавестись местной сим-картой, в Николаевке придется заплатить 700 рублей", — рассказали журналисты.

Так, одних отдыхающих в оккупированном Крыму очень удивило отсутствие нормальной инфраструктуры, сервиса, высокие цены и условия жизни в отнюдь не дешевых отелях.

"Других на отдыхе в ступор ввела полнейшая необустроенность местных пляжей и тотальное озаборивание курортов Крыма, закрывающее свободный доступ к пляжам и морю", — говорится в сюжете.

Ранее СМИ сообщали, что россияне недовольны ценами на отдых в Крыму. В этом году стоимость отдыха на оккупированной территории стала еще выше, а сервис и условия за годы после аннексии не улучшились.

Автор: Ольга Робейко