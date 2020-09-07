На сайте Министерства культуры и информационной политики был опубликован Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности.
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Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного агентства по развитию туризма Украины (ДАРТ).
Таким образом, любой турист сможет легко проверить наличие лицензии у туроператора, который предлагает ему свои услуги в организации путешествия.
Как отмечается в сообщении, Гостуризм будет постоянно обновлять его данные.
Реестр можно посмотреть на сайте Мининформполитикы по ссылке.
Отметим, случаи мошенничества в туризме достаточно распространены. Обычно доверчивые потенциальные туристы соблазняются приятными ценами от небольших турагентов, отдают им деньги за тур, а затем продавец исчезает. Или же туристы получают худшую услугу, чем им обещали.
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