Гостуризм обещает постоянно обновлять данные реестра.

На сайте Министерства культуры и информационной политики был опубликован Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного агентства по развитию туризма Украины (ДАРТ).

Таким образом, любой турист сможет легко проверить наличие лицензии у туроператора, который предлагает ему свои услуги в организации путешествия.

Как отмечается в сообщении, Гостуризм будет постоянно обновлять его данные.

Реестр можно посмотреть на сайте Мининформполитикы по ссылке.

Отметим, случаи мошенничества в туризме достаточно распространены. Обычно доверчивые потенциальные туристы соблазняются приятными ценами от небольших турагентов, отдают им деньги за тур, а затем продавец исчезает. Или же туристы получают худшую услугу, чем им обещали.

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Автор: Марина Григоренко