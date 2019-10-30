Испорченный отпуск и потерянные деньги: в Украине участились случаи туристического мошенничества (видео)

Чтобы не стать жертвами туристических аферистов - не соблазняйтесь слишком привлекательными ценами, покупайте туры только у проверенных туроператоров, или же организовывайте поездку самостоятельно.

В Украине все чаще встречаются случаи туристического мошенничества, а аферистов становится все больше.

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Как говорится в новом выпуске «Секретных материалов» на телеканале 1+1, пока что отпуск на курортах для украинцев почти всегда превращается в лотерею. То самолет может не прилететь, то отель окажется совершенно не таким, как в рекламных брошюрах, а бывает и так, что деньги вы отдали, а отдыха не получили никакого, потому что вашего туроператора больше не существует или вообще не существовало юридически.

Одна из реальных схем, описанных в сюжете, заключается в следующем: частный турагент выходит на контакт с потенциальными туристами, входит к ним в доверие, готовит поразительно достоверные договоры, убеждает отдать ему задаток, а потом исчезает.

Только от одной мошенницы Светланы Образенко, об афере которой рассказывается в сюжете, пострадали более 30 семей. Причем одни выходили на турагента через знакомых, которые уже пользовались ее услугами, а некоторые – даже и сами раньше с ней успешно ездили на отдых.

Оказалось, что женщина работает на рынке туристических услуг как ФЛП около 5 лет, прикрываясь сотрудничеством с известными туристическими брендами, но обманывать клиентов начала полгода назад. Клиентов аферистка заманивала ценами немного ниже, чем у конкурентов. Пострадавшие платили ей за «мифические» туры от 1 до 3 тысяч долларов.

«С 16 мая 2019 года в Дарницкое управление полиции начали поступать обращения граждан по поводу мошеннических действий. У нас имеются 30 пострадавших, которых мы направили в суд», – сообщил «Секретным материалам» следователь Дарницкого управления полиции в городе Киеве Дмитрий Слюсарь.

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Как говорится в сюжете, в конце сентября 2019 года уже прошло первое судебное заседание по делу турагента, по итогам которого Светлане Образенко была избрана мера пресечения «личное обязательство» по статье Уголовного кодекса Украины 190 «Мошенничество в особо крупных размерах», наказание по которой предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Общая сумма, на которую туристов обманула мошенница - 1,3 млн грн. И это только те, которые обратились в полицию. Пока же суд рассматривает дело мошенницы, пострадавших волнует вопрос, смогут ли они вернуть деньги.

«Тех, кто уже стали жертвами мошенников, волнует, могут ли они получить деньги или компенсацию. И, в принципе, если у такого мошенника не будут обнаружены средства или имущество, за счет которого может быть удовлетворен гражданский иск, то можно считать, что такие люди пострадавшие свои деньги потеряли», – констатирует адвокат Татьяна Козаченко.

В то же время, по словам полицейских, на счету Светланы Образенко этих средств нет, никакое имущество на нее тоже не зарегистрировано. Если же суду все-таки удастся взыскать деньги с аферистки в пользу потерпевших, тогда наказание ей может быть смягчено.

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В принципе, как говорится в сюжете, туристические аферы существуют во всем мире, а риск купить то, чего нет, существует везде. Но в Украине это, похоже, становится отдельным видом бизнеса, ведь настоящего наказания для мошенников дождаться почти невозможно. Только тогда, когда аферистов будут сажать за решетку, отдых украинцев станет безопасным.

Тем временем УНИАН.Туризм советует вам тщательно подходить к выбору туристической фирмы, у которой вы планируете покупать тур. Лучше обращаться к крупным туроператорам, которые работают на рынке много лет и имеют полноценные офисы. Цены у них могут быть несколько выше, однако, как говорят, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», а потому слишком заманчивые предложения от неизвестных турагентов должны вас насторожить.

Или же организовывайте свой отдых самостоятельно. На самом деле, это не так уж и трудно, особенно когда речь идет не об экзотике. О том, как выжить в большом самостоятельном евротуре, читайте в нашем большом материале из собственного опыта.