Украинцы бронируют жилье у моря, также становится популярным туризм в радиусе 100 километров от дома.

Несмотря на войну, многие жители Украины уже строят планы на летний отдых в 2022 году.

Какие туристические тренды преобладают в этом году среди украинцев, в эфире ТСН рассказал председатель правления объединения представителей туристической информации Visit Ukraine Антон Тараненко.

"На самом деле, этот элемент запроса на туризм и отдых растет ежедневно. Мы видим, что украинцы устают от ежедневных переживаний. В некоторых регионах уже полностью заработала туристическая отрасль. Например, в западных регионах часть туроператоров уже возобновили свою деятельность. И в них даже загрузка уже 30-40% от прошлого года", – рассказал Тараненко.

При этом эксперт предположил, что даже в Одессе, где сейчас сохраняется опасность ракетных ударов из России и заминировано все побережье Черного моря, этим летом все же удастся договориться с местными властями и военными о выделении отелям и базам отдыха хотя бы некоторых "безопасных" пляжей, где будет проведена соответствующая проверка.

"Спрос бешеный (на Одессу – ред.), потому что у нас, к сожалению, нет Бердянска, нет Мариуполя, нет Донецкой и Запорожской области, нет Херсона и пока нет Николаева, а окончательно остается только Одесса", – пояснил он.

При этом Тараненко сообщил, что сейчас профильные ведомства в Украине работают над разработкой специального гида, как должны вести себя гостиницы и другие учреждения отдыха в условиях военного времени.

"Когда и как должны работать гостиницы. Если у них есть бомбоубежище, то они могут быть доступными для отдыха, если нет, то где людям в случае, например, ракетного обстрела прятаться. Все это обсуждается", – пояснил он.

Также эксперт прогнозирует, что из-за сокращения доходов украинцев в результате войны этот туристический сезон может быть неудачным для отелей выше среднего класса, возможно, им даже придется снизить цены для привлечения туриста.

В то же время, по мнению Тараненко, в этом году люди будут пытаться отдыхать ближе к дому.

"Радиус отдыха будет сохраняться на уровне радиуса, когда были первые признаки коронавируса. То есть, самыми популярными будут направления в радиусе 100 километров от постоянного места жительства", – отмечает он.

При этом в приоритете будет выезд в другие города, в первую очередь, более безопасные. Также постепенно возвращается интерес к экскурсиям, причем не только от украинцев, но и от иностранцев, которые приезжают в Украину по работе.

Будет спрос и на детский отдых, ведь дети, в первую очередь эвакуированные из зоны боевых действий, больше всего нуждаются в отдыхе, чтобы улучшить их психическое состояние. Впрочем, по мнению эксперта, это будут небольшие локальные лагеря, ведь в условиях войны контролировать большой лагерь с большим количеством детей будет трудно.

В то же время цены на отдых Тараненко прогнозирует на уровне довоенного времени, однако предполагает возможность уменьшения количества доступных мест в тех или иных учреждениях размещения.

Как ранее сообщал УНИАН, пляжный сезон в Киеве начинать пока не планируют по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывоопасных предметов.