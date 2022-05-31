На территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

Пляжный сезон в Киеве начинать пока не планируют по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Плесо".

Согласно сообщению, на территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акватории на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.

Как отмечает коммунальное предприятие, обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, начинают лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

Как ранее сообщал УНИАН, Пуща-Водица под Киевом, которую благодаря лесам, озерам и свежему воздуху называют "климатическим курортом", скорее всего будет закрыта для отдыхающих минимум до конца лета 2022 года.

Между тем в Виннице отсрочили начало работы пляжей до окончания военного положения.

Между тем, с приходом потепления одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья. Поэтому председатель ОВА Сергей Братчук призвал местных "не переходить в когорту так называемых бессмертных", и подчеркнул, что минная опасность все еще актуальна.