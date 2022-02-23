В организации назвали, какие города в Украине сейчас являются самыми безопасными для туристического путешествия.

Существует три возможных сценария развития туризма в Украине в условиях обострившейся военной агрессии со стороны России: негативный, реальный и оптимистичный.

Об это в интервью TRAVEL РБК-Украина рассказал глава правления объединения представителей туристической трансформации Украины Visit Ukraine Антон Тараненко.

Так, по его словам, негативный сценарий предусматривает, что в Украине начнутся серьезные боевые действия, связанные не только с Донецкой и Луганской областью. Тогда закроется небо и туризм полностью остановится.

"Реальный": действия начинаются на востоке Украины, обострение длится 2-3 месяца до начала лета. Март и апрель мы живем в состоянии полноценной войны, как это было в 2014-15 годах. Государству надо будет убедить, что 80% процентов территории Украины – безопасны. Традиционный туризм упадет – останется на уровне 20-30% от максимума, который был. Если в "хороший день" в Украину заезжает 10 тысяч иностранцев, то в первом варианте этот показатель будет "ноль", а во втором – 2-3 тысячи человек", – поясняет Тараненко.

Также, по его мнению, существует оптимистичный сценарий развития туризма в Украине: если не будет активных боевых действий на Востоке, не будет погибших, захвата территорий и беспорядков в крупных городах и в Киеве, но будут проводиться переговоры, то Украина потеряет порядка 30-50% туристов. При этом туристы будут выбирать безопасные города – западную Украину или море в Одессе.

Также Тараненко назвал, какие города в Украине являются самыми безопасными для туристического путешествия.

"Такими городами на сегодня точно остаются Киев, Львов, Одесса, Каменец-Подольский, вся западная Украина: невероятные Черновцы, файне місто Тернополь, Ужгород, Луцк. Еще – зимний Буковель, где до конца марта продлится сезон. Очень люблю Мариуполь и Святогорск за туристические места. Даже город Харьков – мое любимое место формата молодежной тусовки, но географически они ближе к зоне конфликта", – заявил он.

В то же время представитель Visit Ukraine уверен, что Украине на сегодняшний день стоит продолжать промотировать безопасные для туриста направления, чтобы туристический бизнес не остановился полностью.

Ситуация на рынке авиаперевозок Украины из-за российской агрессии

12 февраля 2022 года нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину через угрозу войны в стране.

Впоследствии источники СМИ сообщили, что ряд крупных международных страховщиков могут отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В то же время там отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности из-за колебаний на рынках страхования.

В конце концов 13 февраля Кабинет министров одобрил выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

По состоянию на 22 февраля 2022 года рейсы в Украину на длительное время отменили четыре иностранные авиакомпании.

Украинские авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию, с незначительными изменениями. Также они не планируют менять полетные программы в будущем.

В свою очередь в "Укрзализныце" заверили, что железнодорожное сообщение с европейскими странами прекращено не будет, ведь оно может стать запасным вариантом в случае возможного ограничения авиасообщения.