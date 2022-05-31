Также ведутся переговоры по организации детских лагерей для маленьких украинцев, которые были вынуждены спасаться от войны за рубежом.

Детские лагеря в этом году заработают в тех регионах Украины, где нет угрозы непосредственных боевых действий и вторжения врага.

Об этом первая леди Елена Зеленская сообщила в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

"После тяжелой весны мы должны дать детям лето и возможность отдохнуть и оздоровиться. Чтобы определить, где именно и какие лагеря будут работать, сейчас создан целый штаб", – отметила она.

Также, по словам Зеленской, ведутся переговоры относительно организации детских лагерей для маленьких украинцев, которые были вынуждены спасаться от войны за рубежом.

"Веду переговоры с первыми леди, чтобы устроить такие лагеря в разных странах", - добавила жена президента Украины.

Зеленская также рассказала о других проектах помощи украинцам – от создания Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которой она занимается в последнее время, до вопросов протезирования и реабилитации тех, кто пострадал из-за войны.

"Все это – наш большой фронт борьбы за благосостояние украинских граждан. И на нем тоже победим", – уверена первая леди.

Как сообщал УНИАН, в Киеве часть детских садов откроют уже с 1 июня 2022 года.