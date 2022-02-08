В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину.

Впервые с начала пандемии лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы сразу из двух городов.

Остановлена продажа билетов на рейсы из Харькова и Херсона. Об этом сообщает Avianews.com. При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию, система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.

В авиакомпании данную ситуацию пока не комментируют.

Ранее Ryanair планировал оставить шесть международных маршрутов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.

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Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву.

В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажа была остановлена на все рейсы сразу из двух аэропортов.

Ryanair и Украина:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.

7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.

23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.

В январе 2022 года Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.