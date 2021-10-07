Рейс будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Лоукостер Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.

Рейс будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает Avianews.com.

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Ориентировочная цена билетов составляет от 28 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой в салон самолета один предмет с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Расписание рейсов Венеция-Одесса-Венеция Ryanair:

Венеция 15:50 → Одесса 19:10, четверг

Венеция 18:20 → Одесса 21:40, воскресенье

Одесса 19:45 → Венеция 21:05, четверг

Одесса 22:15 → Венеция 23:35, воскресенье

Ryanair и Украина:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Запуск рейса запланирован на 5 ноября.

Автор: Елена Коваленко