Ирландский лоукостер Ryanair заявил о сокращении зимнего расписания рейсов.
Об этом сообщила авиакомпания в Telegram.
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В целом отменены 17 авиарейсов. Преимущественно отменены рейсы в польские и итальянские города.
Ограничения будут действовать с 10 по 31 января 2022 года.
Список отмененных рейсов Ryanair из Украины:
- Киев – Быдгощ с 10 по 31 января
- Киев – Мальта с 10 по 31 января
- Львов – Бари с 10 по 31 января
- Львов – Палермо с 10 по 31 января
- Львов – Пиза с 10 по 31 января
- Львов – Турин с 10 по 31 января
- Львов – Манчестер с 10 по 31 января
- Львов – Братислава с 10 по 31 января
- Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января
- Харьков – Варшава с 6 по 31 января
- Харьков – Краков от 6 до 31 января
- Харьков – Познань с 6 по 31 января
- Харьков – Будапешт с 6 по 31 января
- Харьков – Милан с 6 по 31 января
- Одесса – Катовице с 10 по 31 января
- Одесса – Болонья с 10 по 31 января
- Одесса – Барселона с 10 по 31 января
В расписании возможны изменения, поэтому авиакомпания просит пассажиров следить за сообщениями.
Ryanair и Украина:
17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.
23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.
3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Запуск рейса запланирован на 5 ноября.
7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.