Преимущественно отменены рейсы в польские и итальянские города.

Ирландский лоукостер Ryanair заявил о сокращении зимнего расписания рейсов.

Об этом сообщила авиакомпания в Telegram.

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В целом отменены 17 авиарейсов. Преимущественно отменены рейсы в польские и итальянские города.

Ограничения будут действовать с 10 по 31 января 2022 года.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины:

Киев – Быдгощ с 10 по 31 января

Киев – Мальта с 10 по 31 января

Львов – Бари с 10 по 31 января

Львов – Палермо с 10 по 31 января

Львов – Пиза с 10 по 31 января

Львов – Турин с 10 по 31 января

Львов – Манчестер с 10 по 31 января

Львов – Братислава с 10 по 31 января

Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января

Харьков – Варшава с 6 по 31 января

Харьков – Краков от 6 до 31 января

Харьков – Познань с 6 по 31 января

Харьков – Будапешт с 6 по 31 января

Харьков – Милан с 6 по 31 января

Одесса – Катовице с 10 по 31 января

Одесса – Болонья с 10 по 31 января

Одесса – Барселона с 10 по 31 января

В расписании возможны изменения, поэтому авиакомпания просит пассажиров следить за сообщениями.

Ryanair и Украина:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Запуск рейса запланирован на 5 ноября.

7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.