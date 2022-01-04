В среднем Ryanair совершал в 2021 году 1 321 рейс в день / Иллюстрация REUTERS

Крупнейшей авиакомпанией Европы по итогам 2021 года стал лоукостер Ryanair.

Об этом сообщает Avianews.com со ссылкой на Евроконтроль, который объединяет провайдеров аэронавигации.

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По данным организации, в среднем Ryanair совершал в 2021 году 1 321 рейс в день, что на 43% меньше по сравнению с докризисным 2019 годом.

В 2019 году лоукостер выполнял 2 323 рейса в день.

Второе место оказалось у Turkish Airlines с результатом 938 рейсов в день и падением числа полетов на 30%.

Замыкает тройку лидеров Air France — 648 рейсов в день, что на 46% меньше показателя 2019 года.

ТОП-10 лидеров по количеству рейсов в день выглядит следующим образом:

Ryanair: 1 321 (-43%)

Turkish Airlines: 938 (-30%)

Air France: 648 (-46%)

Lufthansa: 617 (-59%)

easyJet: 607 (-64%)

KLM: 502 (-41%)

Wizz Air: 391 (-34%)

Pegasus Airlines: 367 (-22%)

SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%)

Vueling: 306 (-49%)

Ryanair и Украина:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер. 

7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.

23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.