Коронавирус в Украине и туризм: ЕБРР и ЕС обновили дорожную карту развития

В данном документе представлен обзор мер по минимизации последствий пандемии Covid-19.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз представили обновленную дорожную карту развития туризма в Украине и разработали ряд мер и рекомендаций по минимизации последствий кризиса для туристической отрасли Украины, серьезно пострадавшей от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе ЕБРР, выполненный в рамках инициативы EU4Business анализ направлен на определение этих последствий для туристического сектора, который обеспечивает до одного миллиона рабочих мест и составляет около девяти процентов национального ВВП.

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Отмечается, что данный отчет стал обновлением предыдущей версии дорожной карты развития туризма в Украине, опубликованной в ноябре 2019 года, основная цель которой заключалась в раскрытии потенциала национального сектора для дальнейшего развития.

В частности, в отчете представлен обзор мер по минимизации последствий пандемии Covid-19, которые были предложены украинским органам власти, бизнесу и профессиональным ассоциациям.

Документ также содержит ряд рекомендаций, выполнение которых послужит вектором для восстановления состояния туризма в стране, куда также входит антикризисный план на 2020 год, кампания по повышению информированности, предложения по потребностям в капиталовложении, а также разработка новых туристических продуктов.

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"Украина стала первой страной, в экономику которой инвестирует ЕБРР, выполняя при этом систематический анализ состояния сектора в конкретной отрасли. Ожидается, что на основании полученных результатов в Украине данный подход будет со временем применен и в других странах", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, больше всего в Украине, как и во всем мире, от коронавируса и карантинных ограничительных мер пострадали туристическая отрасль, ресторанно-отельный бизнес и транспорт.

В связи с этим Кабинет министров активно обсуждает механизмы прямого стимулирования развития внутреннего туризма в Украине.

Представители всемирной отрасли туризма и гостеприимства ожидают, что из-за коронавируса и введенных карантинных ограничений спад в отрасли по итогам 2020 года составит 80% по сравнению с 2019 годом.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил около 15 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

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