Украина All inclusive: журналисты рассказали о пяти малоизвестных местах в Украине, где стоит провести летний отпуск (видео)

Журналисты ТСН в спецпроекте «Украина All inclusive» провели для зрителей экскурсию по малоизвестным туристическим маршрутам страны.

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ многие украинцы в этом году проведут свой отпуск в Украине. Малоизвестные туристические локации собственной страны, которые соревнуются в самобытности и красоте с популярными зарубежными курортами, показали журналисты ТСН в спецпроекте «Украина All inclusive». В 5-серийном цикле сюжетов журналисты посетили различные регионы и испытали на себе идеи отдыха внутри страны.

Розовое озеро на Херсонщине

В одной из бухт залива Сиваш на Херсонщине, на территории поселка Григоровка, находится довольно экзотическое Лемурийское озеро. Его еще называют Розовым из-за цвета воды. Это озеро имеет не только удивительный розовый цвет, но и содержит полезные соли, минералы и кислоты. А вода в нем более соленая, чем в Мертвом море. Поэтому многие туристы приезжают сюда не только для отдыха, но и для профилактики заболеваний суставов, кожи и легких.

Для туристов в деревне Григоровка есть домики, которые сдают местные жители. Так, здесь есть кухонные принадлежности, бытовая техника и другие удобства. Такое проживание может стоить от 115 до 1100 грн. Но можно приехать отдохнуть на озеро с палатками и провести отпуск в более "диком" формате.

Заповедник Аскания-Нова на Херсонщине

Путешествуя по Херсонщине, стоит обратить внимание на еще одно необычное туристическое место - биосферный заповедник Аскания-Нова. Его площадь - 33 тысячи гектаров, треть из которых - нетронутая заповедная степная зона. Это единственный подобный участок степи во всей Европе.

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Сейчас в заповеднике насчитывается более 500 видов растений и более 3 тысяч видов животных. 69 видов животных, обитающих в Аскании, занесены в Красную книгу Украины, а 12 - занесены в Европейский красный список.

Во время 2-часовой экскурсии здесь можно увидеть зебру, южно-американских верблюдов, индийских и африканских антилоп, оленей, лам, шотландских пони, лошадей Пржевальского, а еще - американских бизонов, кафрийских буйволов и других животных.

Медитативный отдых на настоящих украинских хуторах Полтавщины

В туристическом плане Полтавщина стала магнитом для тех, кто хочет уединиться и перезагрузиться. В туристических городах и селах Полтавщины - Миргород, Великие Сорочинцы, Опошня - можно найти отели-хутора, пожить в настоящей украинской хате и окунуться в прошлое. Интересно, что здесь часто гостят не только украинцы, но и много иностранцев - немцы, американцы и туристы из разных уголков мира.

Жизнь в аутентичной украинской хате - это не единственное развлечение на Полтавщине. Здесь можно посетить музеи, энто-фестивали, взять мастер-класс по керамике или кулинарии, отдохнуть на пляже, покататься на велосипедах, отведать настоящие украинские вареники и блюда по рецептам предков. А также даже провести церемонию бракосочетания по всем украинским традициям.

Водопад Шипот и озеро Синевир на Закарпатье

В небольшом горном поселке Колочава на Закарпатье можно рассчитывать на невероятный отдых посреди густых лесов и величественных гор. Для тех, кто мечтает убежать от городской суеты, забыть о проблемах и побыть в покое среди природы, Колочава станет лучшим местом для отпуска.

Колочава входит в национальный природный комплекс "Синевир", где расположено само озеро Синевир. Оно входит в список семи чудес Украины. Еще одна точка - водопад Шипот, который расположен на северных склонах горного массива в селе Пилипец. Этот водопад достигает 14 метров, его чистая вода разбивается о камни, создавая каскады из воды.

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Также здесь есть более активный и оздоровительный отдых: местные придумали спа-процедуры. Так, здесь можно полежать "на пчелах" - для оздоровительного эффекта. Здесь предлагают поспать в домике, который стоит на улье. Местные уверяют, что вибрации насекомых успокаивают нервную систему. Однако решиться на такое могут не все, ведь пчелы здесь повсюду.

Другое лечебное развлечение - традиционное карпатское СПА. Желающие могут окунуться в чан с минеральной водой, которая насыщена различными травами. После распаривания гостям предлагают завершить процедуру в ледяной горной реке.

Активный отпуск на Днестре

Для тех, кто отдает предпочтение активному отдыху и экстремальным видам спорта, стоит ехать на Днестровский каньон. Здесь можно устроить отпуск со спуском по реке, катанием на сапе, по водопадам и спуском во вторую по протяженности пещеру в мире.

Днестровский каньон на Прикарпатье - это 250 километров невероятной красоты пейзажей. Здесь не придется скучать, ведь отдых здесь можно устроить и на воде, и в небе, и даже под землей. Поселиться можно в селе Лука, что на Ивано-Франковщине. Здесь есть возможность как разбить кемпинг, так и арендовать бунгало для большего комфорта.

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Сплавы по Днестру предлагают разные: и вверх, и вниз по течению. Река спокойная, поэтому покататься можно даже с ребенком. На живописном маршруте есть даже остановки: здесь покажут пещеру отшельника и водопад с поэтическим названием "Девичьи слезы". Также желающим предлагают покататься на сапе.

А за 20 километров от лагеря в селе Одаев есть возможность увидеть каньон не только с земли, но и с высоты птичьего полета. Здесь можно полетать: за 15 минут такого развлечения придется заплатить 800 гривен. Еще один формат отдыха - под землей. За 80 километров от лагеря есть пещера под названием Оптимистическая. Двести семьдесят километров под землей - это вторая по протяженности пещера в мире.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал о плюсах и минусах летнего отдыха 2020 в украинских Карпатах и на украинских морских курортах.

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