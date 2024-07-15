Из-за большой реконструкции в итальянской столице туристы не могут посетить некоторые достопримечательности.

Туристов, планирующих в этом году посетить Рим, предупредили, что их поездку существенно могут подпортить мастабные строительные работы по всему городу, из-за которых многие дороги там перекопаны или перекрыты.

Как пишет Reuters, масштабную реконструкции в итальянской столице затеяли в преддверии Jubilee 2025 года – большого праздника в Ватикане, который проводится каждые 25 лет. В 2025 году по этому случаю в городе ожидают прибытия 32 миллионов туристов.

Воспользовавшись этим специальным праздником Рим объединил миллиарды евро государственных и европейских фондов для капитального ремонта устаревшей городской инфраструктуры, в том числе туристических объектов, транспортных узлов, парков, улиц и даже мусорных баков.

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Интенсивные работы вызвали гнев как местных жителей, которые вынуждены передвигаться по городу, объезжая многочисленные строительнеые площадки и перекрытые дороги, так и путешественников, которые не смогли посетить некоторые туристические объекты и сделать красивые фото.

В частности, на данный момент все три фонтана на площади Пьяцца Навона, включая знаменитый Фонтан Четырех рек, заколочены на реставрацию, как и фонтан эпохи Возрождения перед Пантеоном.

Однако мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери уверяют, что все это того стоит.

"Это уникальная возможность провести структурные изменения и преобразовать Рим. Мы собираемся получить более устойчивый, инклюзивный и инновационный город, который расширит свое исключительное наследие", – заявил он.

По его словам, в настоящее время в городе ведутся работы на рекордных 3200 объектах, в том числе 322 проекта, которые считаются важными для предстоящего праздника, например, создание Ватиканом "одной из самых красивых площадей в мире".

"Мы знали, что работа идет, но не предполагали, что ее будет так много. Это немного обидно. Но, думаю, здесь так много интересного, что всегда можно найти что-то, что не покрыто строительными лесами", – рассказал турист из США Том Пагано, посетивший Рим со своей женой и дочерью.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2025 году власти Венеции планируют повысить плату за вход в город, которая начала действовать в этом году в пиковый сезон посещений.

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