Пилотная схема, за которой внимательно следят другие европейские туристические точки, длилась всего 29 дней и завершится в воскресенье.

Экспериментальная система оплаты для туристов в Венеции оказала лишь ограниченное влияние на сокращение скопления людей в городе-лагуне, а это означает, что цены почти наверняка будут повышены в следующем году, заявил в пятницу политик, возглавлявший проект, пишет Reuters.

Впервые в мире знаменитое итальянское направление в апреле ввело сбор в размере 5 евро (5,44 доллара США) для однодневных туристов, прибывающих в особенно перегруженные дни, надеясь, что этот сбор удержит некоторых людей от посещения.

Пилотная схема, за которой внимательно следят другие европейские туристические точки, длилась всего 29 дней и завершится в воскресенье, открывая путь к периоду консультаций, чтобы решить, как продолжить проект в будущем.

Видео дня

Симоне Вентурини, член городского совета, отвечающий за туризм и социальную сплоченность, заявил, что первоначальная оценка была положительной, и подтвердил, что система будет обновлена ​​в 2025 году, но признал, что скопления людей по-прежнему остаются большими.

"В некоторые выходные здесь было меньше людей, чем в то же время в прошлом году... но никто не ожидал, что все однодневные туристы чудесным образом исчезнут", - сказал он.

"В ближайшие годы это будет более эффективно, когда мы увеличим количество дней и поднимем цену", - добавил он, не уточнив, сколько посетителям, возможно, придется платить в 2025 году.

Городской совет стремится препятствовать однодневным путешественникам, особенно в выходные и праздничные дни, когда количество посетителей может превышать 100 000 человек, что вдвое превышает число местных жителей. Людям, забронировавшим отель, не пришлось платить сбор.

Не все в Венеции, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, считают, что эту схему следует продолжать.

"Это был полный провал. Город по-прежнему переполнен туристами", - заявил член совета от оппозиции Джованни Андреа Мартини, добавив, что число людей, платящих штрафы, сократилось, поскольку распространились слухи о том, что угроза штрафов не материализовалась.

Вентурини признал, что штрафов было "очень мало или, возможно, вообще не было", но сказал, что это был намеренно мягкий старт. "На этом экспериментальном этапе вместо того, чтобы штрафовать людей, мы сосредоточились на их информировании", - сказал он.

Вместо этого Мартини выступал за систему бесплатного бронирования мест для посетителей, чтобы не допустить, чтобы семьи с низкими доходами были обделены ценами, но это позволяло отслеживать предполагаемые прибытия туристов.

"Мы должны иметь возможность предупреждать людей о том, что, если они приедут в определенные дни, они не проведут хорошо время", - сказал он.

Плата для туристов в Венеции

Итальянская Венеция с 25 апреля 2024 года начала официально брать с дневных туристов плату за вход. Теперь нерезиденты города и окрестностей, желающие попасть в город на воде, но не оставаясь там на ночь, должны будут заплатить 5 евро.

Плату будут взымать только в период с 8:30 до 16:00 часов на 29 самых пиковых дат в течение весны и лета 2024 года. Покупать входной билет необходимо заранее через специальный сайт. Для некоторых категорий граждан действуют исключения.

Вас также могут заинтересовать новости: