"Зеленые" сертификаты вакцинации европейского образца о Полном курсе вакцинации надо предоставлять одновременно с отрицательным тестом на коронавирус.

Италия отменила требование пятидневной изоляции для украинских туристов, которые будут посещать страну в период пандемии коронавируса с сертификатами вакцинации.

Об этом говорится в обновленной информации интерактивной карты мира на сайте "Советы путешествующим от консульской службы МИД Украины".

В частности, желающим посетить Италию следует учесть ряд основных обязательных требований:

-наличие справки об отрицательном результате молекулярного или антигенного тестирования на COVID-19, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда;

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-заполненная он-лайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке;

-по прибытию в Италию не привитые от COVID-19 граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

"Проходить самоизоляцию не нужно, если гражданин имеет отрицательный результат молекулярного или антигенного теста на COVID-19, а также предоставил перевозчику или любому другому уполномоченному лицу соответствующий "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца об окончании полного курса вакцинации одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам вакцин (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) (зеленый паспорт всегда предоставляется вместе с отрицательным результатом тестирования)", - говорится в сообщении.

При этом, в случае отсутствия указанных выше сертификатов, граждане могут въехать в Италию, но они должны: самоизолироваться в течение пяти дней, активируя местные процедуры надзора за здоровьем, уведомив об этом местные органы здравоохранения; пройти тест после завершения установленной самоизоляции.

Дети в возрасте до шести (6) лет всегда освобождаются от требования молекулярного или антигенного теста, но все равно должны самоизолироваться, при наличии такой необходимости.

Эти положения действуют до 25 октября 2021 года.

Подробная информация (на английском языке) относительно актуальных правил въезда в Итальянскую Республику, ссылки на анкеты личной декларации, информация о правилах прохождения самоизоляции и исключения из них содержится на официальной веб-странице Министерства иностранных дел Италии по ссылке: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

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Автор: Виталий Саенко