С 6 августа без зеленых пропусков в Италии не пускают в помещения ресторанов и баров.

В городе Ровиго в Италии мужчину оштрафовали за обед в пиццерии.

Все из-за того, что он посетил заведение без так называемого зеленого пропуска, пишет "Европейская правда" со ссылкой на il Messaggero.

Такой документ должен содержать информацию о прививках против COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины, отрицательном ПЦР-тесте или недавно перенесенной коронавирусной болезни.

В частности, с 6 августа без COVID-паспортов в Италии не пускают в помещения ресторанов и баров, а с 1 сентября их действие распространится на школы, университеты и транспорт.

Наличие документа обычно контролируют владельцы заведения, однако специальные проверяющие также могут устроить досмотр. Во время одного из таких "рейдов" и обнаружили посетителя без нужного документа.

В конце концов мужчину оштрафовали на 400 евро. Однако заведению, впустившему этого посетителя, тоже придется уплатить штраф - 1 000 евро.

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Автор: Катерина Комолова