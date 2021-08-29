В городе Ровиго в Италии мужчину оштрафовали за обед в пиццерии.
Все из-за того, что он посетил заведение без так называемого зеленого пропуска, пишет "Европейская правда" со ссылкой на il Messaggero.
Такой документ должен содержать информацию о прививках против COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины, отрицательном ПЦР-тесте или недавно перенесенной коронавирусной болезни.
В частности, с 6 августа без COVID-паспортов в Италии не пускают в помещения ресторанов и баров, а с 1 сентября их действие распространится на школы, университеты и транспорт.
Наличие документа обычно контролируют владельцы заведения, однако специальные проверяющие также могут устроить досмотр. Во время одного из таких "рейдов" и обнаружили посетителя без нужного документа.
В конце концов мужчину оштрафовали на 400 евро. Однако заведению, впустившему этого посетителя, тоже придется уплатить штраф - 1 000 евро.
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