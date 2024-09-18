Мера направлена ​​на то, чтобы не дать отдыхающим начинать пить рано и продолжать до позднего вечера.

В последние годы жители популярных испанских городов выражают все большее недовольство туристами, массово приезжающими к ним на отдых. Испанцы жалуются, что отдыхающие выживают их из доступных квартир, а также мешают им спать, пьяными шатаясь по ночным улицам.

Апогея ситуация достигла этим летом, когда во многих городах проходили весьма агрессивные протесты. Например, в Барселоне местные жители устроили туристам холодный душ.

Все это вынудило местные власти действовать. Например, в уже упомянутой Барселоне и на Канарских островах решили ввести ограничения на краткосрочную аренду жилья туристами. Тем временем, многие испанские отели категории "все включено" начали вводить так называемое "правило шести напитков" для борьбы с пьянством, пишет Daily Express.

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"Хотя пьянство может быть обычной практикой во многих странах, люди в Испании любят не торопиться с выпивкой", – пояснил генеральный директор CW Real Estate Ibiza Кристиан Вольф.

По его словам, последствия чрезмерного употребления алкоголя заставляют многих местных жителей в Испании чувствовать себя неловко. Более того, это еще и напрягает службы экстренной помощи, поскольку им приходится иметь дело с пьяными людьми.

"Туристы часто приезжают в Испанию, готовые к вечеринкам, но они не понимают, что пьянство здесь не так принято. Важно получать удовольствие, но чрезмерное употребление алкоголя может привести к общественным беспорядкам, порче имущества и напряженным отношениям с местными жителями", – добавляет он.

Именно поэтому многие отели all-inclusive теперь ограничивают гостей всего шестью алкогольными напитками в день. Мера направлена ​​на то, чтобы не дать отдыхающим начинать пить рано и продолжать до позднего вечера.

"Время покажет, будет ли это правило эффективным, и будут ли больше заведений применять его или оно просто выдохнется", – прокомментировал Вольф.

Он также пояснил, что местные жители на самом деле хотят, чтобы туристы развлекались, однако существует тонкая грань, подразумевающая уважение к местным жителям и их имуществу.

Также Вольф добавляет, что испанский подход к вечеринке часто подразумевает наслаждение несколькими напитками в течение многих часов, сопровождаемое тапас и небольшими блюдами.

"Таким образом, они пьют не просто для того, чтобы напиться, но и чтобы приятно провести время с друзьями и семьей и продлить себе жизнь на всю ночь", – говорит он.

Как сообщал УНИАН, ранее с пьянством среди туристов также решил бороться глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, потребовав ввести ограничения на продажу алкоголя в аэропортах по всей Европе двумя напитками.

По его словам, из-за частых задержек рейсов или просто в предвкушении отпуска туристы успевают слишком сильно напиться до посадки в самолет, а потом устраивают на борту драки.

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