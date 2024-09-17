За свою жизнь 29-летний Инди Нельсон уже совершил 500 авиаперелетов, и только два из них были отменены.

С каждым пассажиром хоть раз в жизни случалась такая неприятная вещь как пропущенный или отмененный рейс. Впрочем, если на посадку туристы чаще всего опаздывают по собственной вине, то с отменами вылетов ситуация обычно гораздо сложнее – здесь чаще всего задействованы внешние факторы.

Впрочем, кое-что путешественники все же в состоянии предпринять, чтобы минимизировать возможность отмены рейса. Американский путешественник Инди Нельсон, посетивший все страны мира и установивший мировой рекорд Гиннесса по наибольшему количество авиакомпаний, на которых он летал, поделился своим главным советом, как ему удается избегать отмен рейсов.

С момента окончания колледжа нынче 29-летний калифорниец успел полетать на крыльях 170 разных авиакомпаний по всему миру – большинство перелетов были совершены во время 18-месячного кругосветного путешествия, в которое он отправился в 2017 году в возрасте 22 лет, специально взяв ради этого кредит в 80 тысяч долларов.

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Для сравнения, предыдущий рекорд составлял 156 авиакомпаний, его установил японец по имени Рюдзи Фурушо с 1996 по 2014 год, пишет официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Всего же Инди уже совершил 500 перелетов, и только два из них были отменены. Секрет путешественника заключается в том, чтобы бронировать утренние рейсы, которые с меньшей вероятностью будут отменены или задержаны.

К слову, более ранние рейсы также хороши для тех, кто боится турбулентности – как правило, из-за изменений воздушных масс самолеты больше "трясет" во второй половине дня.

Как сообщал УНИАН, ранее босс ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на продажу алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов. Топ-менеджер жалуется, что из-за постоянных задержек рейсов туристы успевают слишком сильно напиться до посадки в самолет, а потом устраивают на борту драки.

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