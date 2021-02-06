Это может стать одной из самых жестких мер в мире по контролю арендного жилья.

Владельцам квартир в Барселоне могут навсегда запретить сдавать квартиры и комнаты в краткосрочную аренду.

С таким предложением выступила мэрия города, сообщает Bloomberg.

Инициатива вынесут на общественное обсуждение перед голосованием в городском совете.

Если предложение будет одобрено, квартиры в Барселоне можно будет сдавать только на срок от 30 дней и более.

Bloomberg отмечает, что это одна из самых жестких мер в мире по контролю арендного жилья.

Подобный запрет на аренду жилья на короткий срок был введен в Каталонии летом 2020 года. Теперь эта инициатива может стать постоянной.

"Гарантировать социальные функции жилья и избежать перенасыщения туристами, что может создать проблемы для сосуществования, повлиять на рынок жилья и нарушить внешний вид микрорайонов", - заявили в городском совете, мотивируя свою инициативу.

До того как началась пандемия коронавируса, туристический поток в Барселону резко вырос, из-за чего арендодателей обвинили в нехватке жилья и повышении арендной платы для местных жителей. Кроме того, каталонцы стали жаловаться на шум, исходящий от туристов.

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Если идея властей будет одобрена, она ограничит размещение туристов при помощи сервисов по краткосрочной аренде, например Airbnb. В компании опасаются, что инициатива негативно скажется на местных жителях, сдающих квартиры.

С 2011 года для краткосрочной аренды квартир в Каталонии были нужны лицензии, но три года спустя их выдачу приостановили. С 2018 года в городе действует система удостоверений личности для владельцев жилья, которая позволяет отследить, были ли допущены нарушения правил аренды.

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Автор: УНИАН