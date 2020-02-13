Макрон пообещал разобраться с толпами туристов на Монблане (фоторепортаж)

Президент Франции также посетил самый известный тающий ледник Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, находясь у подножия Монблана, пообещал усилить политику защиты окружающей среды во Франции, и в частности защитить гору от чрезмерного количества туристов и загрязнения.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В среду французский президент провел обед у Монблана вместе с министром экологии и рядом ученых-климатологов. А в четверг делегация посетила крупнейший ледник во Франции Мер-де-Гляс, который тает ускоренными темпами.

Выступая у подножия Монблана, Макрон сказал, что 2020 год станет решающим для окружающей среды. "То, что мы видим с таянием ледников, является неоспоримым доказательством глобального потепления", - сказал Макрона.

Президент Франции заявил, что борьба за биоразнообразие – это "борьба за наше собственное выживание", и официально объявил об учреждении нового агентства – Французского бюро по биоразнообразию (OFB). Этот орган будет осуществлять мониторинг и работать над восстановлением окружающей среды.

Франция также до конца года создаст природный заповедник вокруг Монблана, самой высокой точки Западной Европы. В связи с этим будут внедрены правила о количестве людей, которые смогут посещать гору - особенно летом.

Критики часто говорят об угрозах от роста количества туристов, приезжающих на Монблан, и о загрязнении, которое они оставляют после себя.

Франция ненадолго ограничила доступ на Монблан в 2018 году из-за опасений по поводу чрезмерного количества туристов и загрязнения.