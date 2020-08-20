Швейцарская Женева заплатит туристам, чтобы заманить их на отдых

Гости города получат подарочную карту на 100 швейцарских франков, которую можно будет потратить на отели, рестораны или развлечения.

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туристической индустрии во всем мире, и разные города и страны на что только не пойдут, чтобы заманить туристов.

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Как сообщает The Independent, швейцарский город Женева обещает заплатить туристам по 100 швейцарских франков на карманные расходы (это примерно 93 евро).

При этом отмечается, что гости получат эту сумму не наличными, а в виде особой подарочной карты, которую можно использовать в различных партнерских отелях, ресторанах, кафе, барах и на мероприятиях по всему городу.

Чтобы принять участие в акции, туристы должны остановиться не менее чем на две ночи в одном из отелей-участников программы (всего их около 60, включая пятизвездочные).

Карту можно будет также использовать примерно в 70 барах и ресторанах, включая мишленовские.

Кроме того, подарочную карту можно будет потратить на оплату экскурсий, включая «шоколадный тур» по городу, посещение Музея дальневосточного искусства и большого открытого бассейна Genève-Plage, расположенного на берегу Женевского озера.

Geneva Gift Card действительна до 31 декабря 2020 года и будет предоставляется туристам при регистрации заезда в отель, а на номер выдадут только одну карту. Обналичить карту нельзя, как и снять неиспользованную сумму.

Напомним, на данный момент украинцы не могут свободно путешествовать в Швейцарию из-за карантинных ограничений.

Туризм и коронавирус

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Перевод: Марина Григоренко