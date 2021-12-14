Топ лучших европейских направлений, где стоит провести новогоднюю ночь, возглавили португальские острова Мадейра.

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучшие места в Европе, чтобы встретить Новый год 2022.

Как сообщается на сайте European Best Destinations, топ лучших европейских направлений, где стоит провести новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года, возглавили португальские острова Мадейра.

Лучшие места в Европе, чтобы встретить Новый год 2022: полный список

1. Мадейра, Португалия

2. Марбелья, Испания

3. Лондон, Англия

4. Лиссабон, Португалия

5. Тбилиси, Грузия

6. Прага, Чехия

7. Москва, Россия

8. Ибица, Испания

9. Сан-Мигел (Азорские острова), Португалия

10. Эдинбург, Шотландия

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVac11. Порту, Португалия

12. Дубровник, Хорватия

13. Брюссель, Бельгия

14. Грац, Австрия

15. Рим, Италия

16. Кицбюэль, Австрия

17. Стокгольм, Швеция

18. Тенерифе (Канарские острова), Испания

19. Гданьск, Польша

20. Матера, Италия

21. Рованиеми, Финляндия

22. Рейкьявик, Исландия

Как сообщал УНИАН, ранее European Best Destinations также назвал лучшие рождественские ярмарки Европы, которые стоит посетить в новогодне-рождественский период 2021-2022.

Автор: Марина Григоренко