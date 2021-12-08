Влад Росс считает, что на Новый год лучше уехать за границу.

Известный астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, что встречать 2022 год лучше всего за границей.

По словам астролога, Луна будет находиться в знаке Стрельца. Поэтому лучше всего провести новогоднюю ночь на катамаране или на круизном лайнере. Также можно устроить новогоднее шоу с незнакомыми людьми.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 6-12 декабря: кому надо беречь здоровьеТе, кто не могут уехать за границу, то лучше встретить Новый год в ресторане или в отелях на воде.

"Если на Новый год вы остаетесь в Украине, то я бы рекомендовал выйти на берег реки. То есть самый оптимальный вариант - это возле воды на открытом воздухе. Главное не сидеть дома и не встречать Новый Год с родственниками", - сказал Влад Росс.

Напомним, ранее астрологи составили гороскоп таро на декабрь 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич